Los gestos de Pedro Sánchez ¿Estamos preparados para un regreso de superman? El jefe del mayor partido minoritario ya está volando. Carlos Ortiz de Zárate

sábado, 10 de agosto de 2019, 09:57 h (CET) El presidente en funciones del gobierno español hace esperar...

A sus potenciales socios:

3 de agosto: “PSOE Y PODEMOS Sánchez retrasa la negociación para formar Gobierno hasta mediados de agosto”: https://www.publico.es/politica/psoe-sanchez-retrasa-negociacion-formar-gobierno-mediados-agosto.html



Al jefe del Estado:

Este miércoles: Sánchez llega 50 minutos tarde a su cita con el Rey:

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha vuelto a llegar hoy tarde a su cita con el Rey en el Palacio de Marivent de Palma. Si el año pasado se retrasó diez minutos, hoy han sido 50 minutos.

El medio monárquico lamenta, escandalizado:

En una ocasión, el 27 de julio del año pasado, el presidente del Gobierno llegó hora y media tarde a la cena que ofreció el Rey en el Palacio Real con motivo de la visita del mandatario francés, Enmanuel Macron. Sánchez y Macron mantuvieron esperando a Don Felipe y a unos 70 invitados mientras ambos ofrecían una rueda de prensa conjunta.

Hay quien usa la energía en interpretaciones políticas: “Sánchez se hace esperar”:

https://www.farodevigo.es/espana/2019/08/07/sanchez-esperar/2151685.html: Sánchez se presenta en Marivent con una hora de retraso, para reprocharle a Felipe VI su manifestación pública contra un adelanto electoral. La Moncloa ni siquiera ha explorado la excusa de la congestión veraniega. El presidente del Gobierno tenía tareas más importantes que acometer, no se encuentra de vacaciones como el otro pívot de la selección política de baloncesto.

Con ocasión del retraso a la cena ofrecida en honor del presidente Macrón, en julio de 2018, sí había una razón: el retraso del último en la entrevista con el jefe del Estado anfitrión: “¿Puntualidad francesa?”: https://www.elnacional.cat/es/confidencial/macron-sanchez-retraso_291921_102.html

Parece que la puntualidad no está hecha por el presidente francés, Emmanuel Macron. Cuando menos, eso es lo que ha dado a entender este jueves, cuándo ha llegado a la Moncloa para reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con dos horas de retraso. La reunión se tenía que celebrar a las seis de la tarde y se ha acabado celebrando a las ocho.



A los telespectadores:

“Pedro Piqueras explica el retraso de la entrevista con Pedro Sánchez en Telecinco”: https://www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2019-07-24/pedro-piqueras-entrevista-pedro-sanchez-telecinco_2143759/

El pasado 24 de julio, la cadena se vio obligada a justificar el retraso de un día en la emisión de la entrevista con el presidente.



A los vecinos que tradicionalmente iniciaban la ronda de las visitas del mandatario español de turno: “El comercio del 17 de noviembre de 2018 se indigna: “Pedro Sánchez visitará Marruecos con cinco meses de retraso”: https://www.elcomercio.es/politica/pedro-sanchez-visitara-marruecos-20181117004259-ntrc.html

A los sindicatos:

El 27 del pasado enero: “El Gobierno inquieta a los sindicatos por el retraso para aprobar los cambios en la reforma laboral del PP”: https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-inquieta-sindicatos-retraso-aprobar_0_859864958.html:

Los meses y los plazos pasan sin que los prometidos "cambios sustanciales" en la reforma laboral del PP vean la luz. Los sindicatos CCOO y UGT están inquietos porque, aun siendo conscientes de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, exigen a Pedro Sánchez que mueva ficha ya y apruebe un real decreto ley que incluya las medidas acordadas con las organizaciones sindicales. "Consideramos que el Gobierno está teniendo una actitud poco solvente en este tema", critica Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.

El señor Sánchez tiene un proyecto, y así nos lo recuerda el 6 del pasado marzo: “Irene Lozano contesta que el libro no se retrasó porque Sánchez va a ser presidente mucho tiempo”: https://lahoradigital.com/noticia/19449/politica/irene-lozano-contesta-que-el-libro-no-se-retraso-porque-sanchez-va-a-ser-presidente-mucho-tiempo-.html:



Irene Lozano, la secretaria de Estado para la España Global, ha vuelto a explicar que el autor y protagonista de Manual de Resistencia es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Ella solo le dio “forma a las conversaciones grabadas” que mantuvo con Sánchez mientras él narraba “su experiencia, sus análisis y sus ideas políticas.

No tengo intención alguna de leer un relato que se me insinúa de esta manera:

Por primera vez en la historia de la democracia española, un presidente publica un libro durante su mandato, solo medio año después de haber accedido al cargo.

Puedes tener más detalles en: https://www.planetadelibros.com/libro-manual-de-resistencia/291507

La publicación ha sacado polvos y lodos: sobre la autoría, sobre las acusaciones de plagio que surgieron sobre la tesis que valió a Pedro Sánchez un doctorado en una universidad privada…., “El Mundo” saludó así la publicación de esta obra: “Sánchez y su descojo-nación”: https://www.elmundo.es/opinion/2019/02/20/5c6c4a45fc6c83f4658b458e.html:



Llama la atención que en sus primeros compases hace una confesión: Mi primera decisión como presidente: "Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de La Moncloa". Las razones se sobreentienden, pero es que, "además, el refranero asegura que dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión".

