Aseproda cumple 1 año de su internacionalización

viernes, 9 de agosto de 2019, 11:42 h (CET) Aseproda, empresa líder en desarrollo, instalaciones y mantenimiento de sistemas informáticos para estaciones de servicio, cumple un año de sus primeras instalaciones en Chile. Una internacionalización basada en la nueva cartera de productos para consumos propios Estar presente en mercados exteriores forma parte de la estrategia de crecimiento de Aseproda y como consecuencia la búsqueda de países emergentes donde poder expandirse es una tarea fundamental. En los últimos años uno de los países de América Latina que más empresas extranjeras está atrayendo es Chile. Este país sudamericano se ha convertido en referente para la economía latinoamericana, gracias a su estable crecimiento y la introducción de nuevas políticas y medidas encaminadas a modernizar el país y hacerlo atractivo para los inversores. Las cifras proporcionadas por el Fondo Monetario Internacional son optimistas, lo que otorgan a Chile unas perspectivas de crecimiento continuo para los próximos años.

La presentación de la cartera de productos para consumos propios a empresas chilenas causaron gran interés por la calidad e innovación de los mismos y pronto llegaron los primeros clientes y pedidos.

Las instalaciones llevadas a cabo en Chile por parte de Aseproda suponen un impulso para la compañía, comenzando de esta forma un sólido proceso de internacionalización de la marca con sus productos para los consumos propios.

El consumo propio es un sector adyacente a las gasolineras. Se trata de instalaciones petrolíferas para el consumo de carburante, existentes en las empresas para el consumo exclusivo de sus propios vehículos. Es un sector con un enorme potencial, con un mercado todavía emergente. Hay muchas pequeñas y grandes empresas con consumos propios (flotas de furgonetas de distribución, vehículos técnicos o comerciales, flotas de autobuses, de camiones, de alquiler de vehículos etc).

El hándicap de los consumos propios es la necesidad de controlar el gasto y consumo de combustible de estas instalaciones. Aquí entra en escena Aseproda ya que ofrece unos equipos controladores innovadores y líderes en el mercado. Se trata de pequeños controladores que se conectan a la bomba (o surtidor) para autorizar y registrar el suministro. Estos equipos se acompañan con un software de gestión donde se mantienen los datos de los vehículos y conductores, se registran suministros y se obtienen estadísticas.

Los equipos de Aseproda ofrecen una tecnología de vanguardia en la que disponen de terminales que son capaces de controlar hasta 8 mangueras a la vez (Virtus CP Brain) ya se trate de mangueras pertenecientes a un aparato surtidor de otro fabricante, o a un módulo de hidráulica (CP H-Unit) compuesto de bomba, medidor, boquerel y manguera, fabricado por Aseproda. La versión CP-H Plus integra en un mismo terminal un controlador de flotas y una hidráulica de gran capacidad y precisión, especialmente pensado para flotas de gran suministro (camiones, maquinaria pesada, grandes flotas)

Todos los equipos se conectan a Internet mediante cable o wifi y se sincronizan una vez por minuto con la oficina central, ofreciendo información de los suministros, estadísticas de consumo y también pueden enviar los datos a la AEAT para aquellos casos donde el gasóleo profesional es aplicable, ofreciendo un gran beneficio económico a las empresas que instalan el terminal.

Una de las características únicas de estos equipos es que permiten grabar en imágenes cada suministro para ser visualizado desde la central, maximizando el control y minimizando el riesgo de fraude.

Antonio Martín, director general de Aseproda, ha manifestado su satisfacción ante las prestaciones y calidad de estos nuevos productos de la compañía y la gran aceptación que están teniendo en el mercado.

En palabras del Antonio Martín: "Nuestros productos para el sector de consumos propios suponen una gran innovación para el sector del suministro de carburantes y cuentan con un gran potencial al dirigirse a un mercado más amplio. Ofrecemos a nuestros clientes un producto de calidad y único en el mercado".

"Tenemos perspectivas de seguir creciendo con nuestra marca a nivel Internacional. Contamos con una presencia muy importante en España, con más de 600 instalaciones de nuestros productos para estaciones de servicio repartidos por todo el territorio nacional y desde el año 2018 a nivel internacional con las primeras instalaciones en Chile de terminales para consumos propios. Ya contamos con muchos más pedidos para este año de estos productos, lo que nos va a permitir expandirnos al resto de Sudamérica".

Acerca de Aseproda Informática

Con más de 30 años de experiencia en este sector Aseproda es una empresa de ingeniería que desarrolla, instala y mantiene sistemas informáticos para estaciones de servicio y consumos propios.

En su amplio catálogo de productos para estaciones de servicio se encuentran hardware y software para el punto de venta atendido TPV, terminales de autopago, sistemas de gestión para una sola estación o para redes de estaciones y sistemas propios de conexión a surtidores, monolitos de precios y sondas. Así como los ya comentados productos para consumos propios de carburantes para vehículos de empresa.

Con su sede central ubicada en Andalucía (Sevilla), dispone de presencia con personal propio (técnico y comercial) en Cataluña (Vic) y Castilla y León (Valladolid).

Además cuenta con fábrica propia de desarrollo de terminales para consumos propios también ubicada en Sevilla, con personal totalmente cualificado y maquinaria avanzada, todo ello para que los clientes disfruten de un producto de una calidad inmejorable.

