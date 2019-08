Siete de cada diez jóvenes practican poco sexo

Los jóvenes españoles siguen teniendo una asignatura pendiente: el sexo. La forma en que los jóvenes conciben las relaciones sexuales y cuáles son sus expectativas al respecto parece que no convencen a los españoles. Eso revela el 8º Barómetro ‘Los jóvenes españoles y el sexo’ elaborado por Control, marca especializada en bienestar y diversión sexual, en el que se confirma que las expectativas están muy lejos de la realidad en materia sexual. Así, el estudio refleja que el 66,5% de los españoles solo practican sexo una o menos de una vez a la semana. Una frecuencia que ellos mismos consideran insuficiente o excesivamente baja, ya que el 75,4% afirma que le gustaría practicar sexo al menos una vez cada dos o tres días.



Clásicos pero curiosos: cerca del 80% de los jóvenes probarían posturas nuevas, aunque el misionero sigue siendo la más practicada



A pesar de afirmar tener ganas de practicar más relaciones sexuales, los jóvenes españoles parece que este año tampoco son especialmente innovadores si nos fijamos en aspectos como el horario, la localización y la postura habitual para practicar sexo: más del 50% de españoles siguen prefiriendo la noche para tener relaciones y si es en casa, tanto ellos como ellas eligen la cama para el sexo (un 73,4% los hombres y un 76,6% las mujeres, según el estudio).



De la misma forma, los encuestados no se toman el tema de las posturas como una novedad; la favorita es el misionero (64,9%), seguida del perrito (51,8%), por delante de la amazona o la cuchara. Por ello, no es de extrañar que cerca del 80% tanto de hombres como de mujeres afirmen que les gustaría probar posturas nuevas en sus relaciones sexuales. Otro dato que poco sorprende es la actitud de los españoles durante sus relaciones sexuales, y como se perfilan a sí mismos. Según los datos, el 56,5% se siguen considerando fogosos en sus relaciones (casi lo mismo que en 2018, un 57,5), seguido de los que se consideran divertidos (36,9%) y curiosos (25.4%).



Otra cosa distinta es cuando los jóvenes están fuera de casa y sacan ese lado más “fogoso” que afirman tener. Para practicar sexo fuera, los españoles han elegido como primera opción la playa con un 53,4%, clara vencedora en esta preferencia y, especialmente, de cara al verano; seguida de lejos por los probadores de una tienda (29,9%) y por el ascensor de un edificio (26%).



Fantasías sexuales: el teledidonic (masturbación a control remoto) se acerca al trío, la fantasía que encabeza la lista



Lo cierto es que, aunque un año más el barómetro confirma que los españoles no realizan todo el sexo que quisieran, casi el 60% le da máxima importancia en su vida y, si hablamos de preliminares, más de 85% los consideran indispensables. Los preferidos por los encuestados son los besos (75,9%) y los masajes y las caricias (75%), seguidos de la masturbación, elegida por el 71,2% de ellos y el 64,8% de ellas.



Por ello, las fantasías sexuales y el testeo de nuevos juguetes eróticos siguen siendo la solución. Aunque el trío se posicione a la cabeza de la lista (36,7%), el uso del vibrador a distancia (teledidonic) es la preferida por las mujeres (34,1%), aunque este año el 25,4% de los hombres también tengan curiosidad en probarla.



Esta curiosidad por los vibradores se refleja también en el uso de juguetes eróticos por parte de los españoles. En esta ocasión, cerca del 35% ha afirmado haber utilizado el vibrador alguna vez, aunque solo el 6% se haya atrevido con la versión con control remoto o vibrador a distancia.



Y es que, cerca del 70% de los jóvenes españoles admite que ha sido la curiosidad la que les ha empujado a probar nuevos productos en sus relaciones (lubricantes, geles de masaje, etc.) y juguetes eróticos (casi el 50% tanto de hombres como de mujeres revelan haberlos utilizado). Además, casi el 30% asegura utilizarlos desde hace más de cinco años.



El preservativo masculino, elegido como barrera frente a contagio de ITS y embarazo no deseado



Lo que está claro es que, ya sea cumpliendo una fantasía o en su rutina habitual, las relaciones sexuales deben realizarse siempre de manera segura, responsable y libre. Algo que, aunque parece ir calando poco a poco entre los jóvenes españoles, que vuelven a decantarse mayoritariamente por el preservativo masculino como método contraconceptivo en sus relaciones (59,3%), aún 1 de cada 4 solo utiliza ocasionalmente.



De esta forma, aunque 76,9% (P.26) asegura conocer el estado sexual y haber hablado sobre el tema, es importante recordar que el preservativo es el único método contraconceptivo de doble barrera y los españoles afirman utilizarlo como protección frente a un embarazo no deseado (47,7%), y como protección frente a contagio de una infección de transmisión sexual (43,9%).



Los andaluces, imbatibles en la cama



Por otro lado, además de las tendencias y hábitos sexuales en nuestro país, el Barómetro de Control vuelve a realizar una radiografía de las mejores regiones de España para practicar sexo.



Un ranking que, según los encuestados, vuelve a liderar Andalucía por quinto año consecutivo, con el 18% de los votos. Tras los andaluces, los canarios (9,6%) y los catalanes (9,2%) completan el podio de los mejores españoles en la cama, mientras que los navarros, con el 1,7% de los votos, cierran el ranking como los peor considerados en materia sexual.