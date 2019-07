2 de cada 5 anuncios en los marketplace internacionales están mal traducidos según Hexagone Comunicae

miércoles, 31 de julio de 2019, 16:43 h (CET) Según el II Informe Anual de Idiomas en los ecommerce realizado por Hexagone, consultora de formación de idiomas para empresas, el 40% de los anuncios publicados en los marketplace internacionales como Amazon en otros idiomas contiene errores y puede generar pérdidas de hasta 6.000€ en ventas al año a los ecommerce Los marketplace se han convertido en un gran sustento de las ventas de los ecommerce españoles. Según Hexagone el 45% de los ecommerce utilizan ya los Marketplace como canal de venta además de su página web. Para ellos se ha convertido en una vía de ingresos fundamental. A su vez, el 80% de los compradores aseguran hacer sus compras en estos marketplace. Por ello resulta imprescindible para un ecommerce vender en estos sitios pero además vender bien.

Según el estudio anual de Hexagone sobre idiomas en los ecommerce, la experiencia de compra a nivel internacional podría ser mejor y las tiendas online españolas cometen errores de traducción muy frecuentes a la hora de publicar sus productos en los marketplace internacionales.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, “Los consumidores internacionales, al igual que ocurre en España, buscan y comparan el producto al mejor precio. En muchas ocasiones esto lo encuentran publicado por una tienda española en un Marketplace pero el hecho de tener una ficha de producto con erratas y mal traducida genera desconfianza a la hora de realizar la venta”.

Otro aspecto que echa atrás las ventas de productos en el mercado internacional a través de los marketplace es la posible falta de comunicación. “Los compradores internacionales valoran mucho poder comunicarse, para resolver sus dudas, con los vendedores. El hecho de encontrarse con una ficha mal redactada en su idioma hace dudar en que la comunicación será buena”, explica la directora de Hexagone.

De hecho en esta línea el estudio de Hexagone revela que 3 de cada 5 consultas realizadas en otro idioma a través de los Marketplace internacionales, no reciben una correcta respuesta por culpa del idioma. Estas transacciones acaban perdiéndose por este problema.

El problema de la traducción de fichas de productos no sólo afecta a los ecommerce españoles, de hecho el 20% de los anuncios publicados por tiendas de otros países en los marketplace también contienen errores en el idioma.

Las traducciones de webs mejoran pero empeoran los marketplace

“En el informe de 2018 destacábamos que el 80% de los ecommerce tenían errores importantes de traducción en sus páginas web. Esta realidad está cambiando y cada vez son más los ecommerce que invierten en mejorar sus traducciones. Sin embargo ahora mismo el punto débil se encuentra en los Marketplace”, explica la directora de Hexagone.

La venta a través de marketplace puede llegar a suponer hasta un 70% de la facturación de un ecommerce. En el último año las ventas internacionales han aumentado gracias a las facilidades que ofrecen estos portales para las tiendas más pequeñas. Sin embargo la mala traducción de las fichas en estos sitios hace peligrar una parte importante de estos beneficios, hasta el 15% del total.

Estos errores de traducción afectan sobretodo a los negocios más pequeños que venden en los marketplace. Estos negocios son los que más deberían invertir en una estrategia de idiomas orientada a las ventas internacionales para evitar pérdidas de ventas.

El idioma en el proceso de compra internacional

La traducción de idiomas en los Marketplace no sólo afecta a la ficha del producto. Son muchos los pasos imprescindibles en donde trabajar las traducciones y donde Hexagone ha descubierto deficiencias.

Durante el proceso de venta, el consumidor aterrizará en la ficha de producto pero también necesitará un correcto servicio de atención al cliente, una buena campaña de email marketing y un servicio postventa con mensajes de valoración y seguimiento de clientes. “Todo ello forma parte del Buyer Journey y hace que la experiencia de comprar al vendedor internacional sea positiva y así puedan repetir la compra en el futuro. Las deficiencias de comunicación en los ecommerce generan pérdidas a estos negocios”, explica Gaëlle Schaefer.

Acerca de Hexagone

Hexagone es una consultora de formación de idiomas especializada en cursos a empresas con 15 años de experiencia en el mundo empresarial formando a grandes multinacionales, empresas y PYMES por todo el país.

Además de impartir cursos de inglés, ofrece otros cursos como el Francés, Alemán, Portugués, Chino, Japonés etc.

Entre sus servicios, aunque destaca la formación de idiomas para empresas también ofrecen todo un abanico de soluciones relacionadas con los idiomas: Traducción, interpretación, pruebas de nivel, auditoría de idiomas, cursos en el extranjero, elearning etc.

