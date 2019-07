Resurgir de la cera, ocasión para reflexionar sobre la libertad y la esclavitud

Resurgir de la cera (Sabersinfin. 2019) es la más reciente escala en mi itinerario poético impreso, la cual me ha permitido comprobar que una vez iniciado el viaje, difícilmente hay marcha atrás.



Con motivo de la publicación de mi más reciente libro, te comparto el proemio que escribí para acompañar los cuarenta poemas seleccionados y sus respectivos videos.



Aquí el mensaje:



“La cera cobra la forma que el artista quiere darle, así las personas adquirimos desde los primeros años de vida -en gran medida- la personalidad que nos es transmitida, que es el punto de partida de nuestra soberanía y de lo que nos esclaviza.



“De tal manera que, el camino a la libertad radica en tomar consciencia de todo ello, y en elegir entre una gama infinita de posibilidades, construyendo su propio camino con componentes originales e inauditos.



“La riqueza lingüística de la poesía se aquilata más a la luz de este ejercicio libre, como vía para explorar los vastos universos, de los cuales aquí te comparto una pizca.



“He pretendido que Resurgir de la Cera sea un progreso evolutivo de mi búsqueda poética que inició con De la brevedad al intento, luego siguió con Provocaciones al impulso y a la razón y continuó en Píldora Roja.



“En cierta forma, las tres obras que le anteceden a ésta han marcado un camino que me he permitido externar en mi obra: de la brevedad e hiperbrevedad literaria que experimenté hace unos años; luego di un paso a la poesía, posteriormente tomé consciencia del carácter provocador de mis líneas y rematé con una invitación a la toma de consciencia que no tiene marcha atrás, rememorando aquel pasaje célebre de la pastilla azul y la pastilla roja entre Morfeo y Neo, de la película Matrix.



La ingesta de la píldora roja no es el puerto final, sino un punto de partida dentro de la ruta de nuestra vida. Por ello, al engrane de Píldora Roja –mi anterior poemario- tenía que encajar con otra pieza más, he ahí la plaza que ocupa

Resurgir de la Cera.



Resurgir de la Cera es el título que he elegido para dejar constancia del valor alegórico del modelado de la cera, en relación con las afectaciones a lo largo de nuestra vida y de los esfuerzos que hacemos para crear nuestro propio camino.



“Desprenderse de lo que nos fue sembrado, conforma una realidad esotérica que siempre ha estado ahí y que nos abre la esperanza de que, si lo hacemos visible, podremos contar con más elementos para transformarnos y cambiar la convulsa tiranía del día con día.



“Si me has acompañado en este viaje poético de tres escalas previas, captarás con mayor facilidad lo que te digo. Pero si no has estado en este viaje, te calarán también ciertos pasajes de reconciliación, extravío y ruptura que no necesito adelantarte porque les hallarás sin mayor dificultad.



“Te agradezco el beneficio de la duda y de darme cabida en tu ser. “Te reconozco como compañero de viaje”.



Hasta aquí la cita.

Espero te des la oportunidad de tener en tus manos Resurgir de la cera, le hemos puesto el corazón en cada uno de los detalles.

De antemano, muchas gracias.