Según Speedy, 2 de cada 5 conductores circulan con al menos un neumático con la presión baja Comunicae

lunes, 15 de julio de 2019, 17:08 h (CET) Según datos obtenidos por la red de talleres Speedy, el 54% de los automovilistas corren riesgo debido al estado de sus neumáticos. Concretamente, dos de cada cinco conductores circulan con al menos un neumático con la presión más baja de lo permitido El desgaste de los neumáticos es otro factor que desde la red de talleres Speedy preocupa. Uno de cada cuatro conductores conduce su coche con al menos un neumático desgastado, lo que sin duda pone en grave riesgo la vida de los pasajeros.

Con la llegada del calor los riesgos aumentan, ya que las ruedas sufren un mayor desgaste.

A estos datos se suma que, además, el 40% de los conductores consultados no sabe cómo ni cuándo se deben cambiar los neumáticos. Este mismo problema afecta al aceite.

Los datos revelan que más de la mitad de las averías en neumáticos se producen por un desgaste excesivo, por lo que hay que prestarles especial atención con la llegada del calor. Julio y agosto son los meses en los que más desplazamientos en coche se realizan y cuando más sufren los neumáticos.

Las altas temperaturas hacen que los neumáticos se desgasten más de lo habitual. Desde Speedy, se recomienda realizar una revisión y puesta a punto de este elemento fundamental en la seguridad del vehículo, antes y después de cada desplazamiento de larga distancia.

Según los datos recopilados por la compañía, el 40% de los conductores, independientemente de la edad del coche, no saben que legalmente el dibujo del neumático no debe ser inferior a los 1,6 milímetros.

Preocupa especialmente que más del 60% de los incidentes ocurridos en coches de más de 10 años está derivado de un mal mantenimiento y desgaste excesivo de los neumáticos. La avería más frecuente provocada por el desgaste excesivo es el reventón en plena circulación.

Propuesta Speedy

Para concienciar y proteger al conductor, la red de talleres Speedy ha puesto en marcha una propuesta para realizar el control del estado y la presión de los neumáticos de manera gratuita. En cada centro Speedy, los equipos de profesionales comprobarán tanto el desgaste de los neumáticos como la presión, e inflarán los neumáticos en caso de que sea necesario.

El objetivo de la compañía es aumentar la seguridad de los conductores en esta época estival que dura hasta septiembre, en la que miles de automóviles salen a carretera y circulan durante muchos kilómetros bajo altas temperaturas.

Un alto nivel de profesionalidad para asegurar a sus clientes que sus vehículos son seguros después de una visita en un taller Speedy.

Acerca de Speedy

Speedy, una red de talleres de mecánica rápida multimarca con más de 40 años de experiencia en Francia, llega a España de la mano de T&S AUTOMÓVIL S.A.U. como Master Franquiciado de la marca Speedy en España.

Con 487 talleres en Francia metropolitana y 75 en los departamentos / territorios franceses de ultramar, así como en otros puntos del extranjero, hacen que la red Speedy sea líder incuestionable en el mercado especializado del mantenimiento y la reparación de automóviles. Además, en su apuesta por la calidad, desde 2016 Speedy France forma parte del grupo Bridgestone, líder mundial del sector de los neumáticos.

T&S Automóvil SAU, sociedad con sede social ubicada en Madrid, es una empresa que forma parte del Grupo Total. Desde su creación en 2016, tiene el objetivo de implantar el contrato de franquicia firmado con Speedy.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.