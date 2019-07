​Altamirano, un referente en el Casco Histórico de Marbella Los mejores pescados y mariscos, recién llegados del mar, cocinados con sabiduría, en un ambiente tranquilo y sosegado Jaime Ruiz de Infante

martes, 9 de julio de 2019, 11:36 h (CET)

Desde hace 34 años, la familia de María González y especialmente su hijo Salvador Gallardo ofrece, a su nutrida clientela, una sabrosa propuesta marinera: coquinas, conchas finas, almejas, navajas, salmonetes, pijotas, acedías, brecas, boquerones, sardinas, huevas, cazón, adobo, raya, gallo, gallineta, jureles, besugos voraces, doradas salvajes, jibias, lenguados y toda suerte de mariscos.



Y todo ello ofrecido en un escenario netamente andaluz, en una placita sin tráfico, festoneada con balconadas florales y bajo el amparo de la torre de la famosa Iglesia de la Encarnación y sus melancólicos campaneos.



"Debo reconocer que el éxito de nuestro restaurante no es sólo mío sino de toda la familia, especialmente de mi hermano Francisco Jesús que administra la empresa, sin olvidar al equipo que me acompaña: Juan Mesa, en los fogones, consigue la fama de nuestra fritura y la tersura de los pescados a la espalda, y la profesionalidad de nuestros camareros, que atienden las mesas con celeridad, bajo la atenta mirada del Director de Sala, Pepe Sepúlveda". Afirma orgulloso Salvador mientras recomienda platos de frutos del mar, según la compra diaria que él mismo realiza en la lonja marbellí.



Y marbellíes de toda la vida, junto con turistas nacionales y extranjeros ocupan diariamente las mesas de esta simpática terraza. Es necesario advertir que, en época estival, es difícil encontrar mesa, aunque en los amplios y frescos comedores del interior se puede saborear toda esta sabrosa cocina de litoral, con una decoración de peceras, donde deambulan langostas y bogavantes, junto con centenares de bufandas de los principales clubes de fútbol del mundo y cuadros de personalidades que han visitado el establecimiento.



Carta de vinos de las principales Denominaciones de Origen, con importes ajustados; el de la casa, un refrescante Barbadillo a 12,50 €.



Establecimiento citado por las principales guías gastronómicas nacionales y extranjeras. Precio medio: 25 € por persona, eso sí, en el capítulo de mariscos es el mercado el que marca la pauta.



Calificación: 8.



Bar Altamirano Plaza Altamirano, 3. En el centro del casco antiguo. Tel: 952 824 932. 29600 - Marbella (Málaga) Abierto todos los días durante el verano.



De izda. a dcha: Salvador Gallardo, Jesús sobrino, su hermano Jesús, acompañado de amigos y parte de la familia.

