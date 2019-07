La Arena eSports, el ring perfecto para divertirse en las tardes de verano El espacio gaming del Centro Comercial La Vaguada acoge de nuevo los torneos de ‘Fortnite’ y ‘League of Legens’ Redacción Siglo XXI

domingo, 7 de julio de 2019, 08:16 h (CET)

Este mes de julio, La Arena eSports de La Vaguada quiere aprovechar los largos días de verano para organizar los torneos que los gamers estaban deseando: vuelven al centro comercial las batallas de ‘League of Legens’ y ‘Fortnite’. Además de las actividades cotidianas, el espacio de gaming ha marcado en rojo dos citas en el calendario a las que los fieles seguidores de ambas sagas no podrán rechazar.



El domingo 14 de julio vuelven los duelos en el “Abismo de los lamentos”. La Arena eSports vuelve a traer un nuevo torneo de ‘League of Legens’, para demostrar la toma de decisiones y habilidad en los duelos 1 vs 1, de doble eliminación al mejor de uno y una final al mejor de tres, que decidirá quién se maneja mejor en situaciones en solitario contra su rival. Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día del torneo a las 14:50, de manera presencial en La Vaguada. Para el ganador y su contrincante habrá premio asegurado, el primero recibirá una tarjeta de Riot Pointsvalorada en 20€ y para el segundo una misma tarjeta con un valor de10€.



Otra de las citas ineludibles este mes, es el próximo domingo 28 de julio, en la que los seguidores de Fortnite volverán a enfrentarse en parejas. Tras la última actualización del juego, vuelven las ganas de jugar al Battle Royale de Epic Games y para aprovechar las vacaciones se ha organizado un torneo de dúos. Esta batalla consistirá en la celebración de cuatro partidas por equipo, con diferentes criterios de puntuación y un premio de dos tarjetas PSN valoradas en 20€.



La Arena eSport es un espacio dedicado a las nuevas tecnologías y un punto de encuentro para los entusiastas de los videojuegos y los eSports, con un aforo de 60 personas. Durante todo el año ofrece el mejor entretenimiento con consolas, PC’s, talleres y Masterclasses, organizando gran variedad de torneos competitivos en sus zonas de realidad virtual.



