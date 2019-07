​Trozos y Telas crece en internet

Miquel Argelich, representa la segunda generación de un negocio familiar de telas en Manresa. Como CEO de la empresa, Miquel ha tenido que enfrentarse a obstáculos como las diferentes crisis económicas y el cambio de paradigma impuesto por la tecnología.



No obstante, su carácter emprendedor le ha permitido superar todo esto, manteniendo exitosamente la empresa que Mª Dolores Iglesias Pagès inauguró en el año 1974. En sus orígenes, el objetivo del pequeño establecimiento bautizado como Selección del Retall, era conseguir la independencia económica de su fundadora.



El establecimiento, situado en el entresuelo número 9 de la calle Magnet, era un diminuto local que se dedicaba de manera exclusiva a la venta de telas. En aquel momento parecía difícil imaginar que el pequeño negocio crecería hasta alcanzar dimensiones nacionales e internacionales.



De esta forma, Selecció del Retall se convirtió en trozosytelas.com, conservando la esencia de sus inicios y adaptándose a las exigencia de los mercados actuales. Así, en la actualidad desde cualquier rincón de España se puede adquirir los productos y servicios ofrecidos desde Cataluña.



Selecció del Retall se convierte en Trozos y Telas

En 1992, Miguel Argelich Iglesias, hijo de Mª Dolores Iglesias Pagès ingresa en el negocio familiar. Esto conlleva la incorporación de nuevas ideas que contribuyen al crecimiento de la empresa. Así, en 2011, Miquel decide sumarse al creciente mundo de los ecommerce, creando trozosytelas.com.



Sin embargo, en este primer intento, el proyecto que Miquel tenía en mente no se materializó, quedando temporalmente en stand by. Esto cambiaría en poco tiempo con la entrada en escena de una diseñadora y un programador durante una visita casual a la tienda.



Ellos, entendían la importancia de la visibilidad en buscadores como Google, y la frustración de Miquel en torno a su aventura en internet. Por ello, le hablaron sobre un conocido amigo de ellos y experto en el sector, Carlos de benditoseo.es. Esta sería la alianza perfecta para reemprender de nuevo el camino de Trozos y Telas en internet.



De esta forma, el proyecto creció poco a poco, alcanzando las 500.000 visitas anuales. En la actualidad suman clientes de toda España, desde fanáticos del DiY, hasta amantes de la alta costura.



Como ha conquistado Trozos y Telas la web

Para alcanzar el éxito en la web, y llegar a miles de clientes cada año, fue necesario realizar algunos ajustes en la estrategia inicial. Algunos muy específicos, como optimizar la interfaz del usuario y definir el perfil del cliente potencial para lograr una mejor descripción de los productos.



Asimismo, fue necesario centrarse en la tarea de buscar palabras claves acordes a las búsquedas de los compradores. Y trabajar arduamente para conseguir las primeras posiciones en los principales motores de búsqueda web.



Como consecuencia de estas acciones, el rumbo de Selecció del Retall cambió permanentemente. Esto, en gran medida gracias al incremento en los beneficios obtenidos, que permite llevar a cabo nuevos proyectos.

Por ejemplo, realizar nuevas fotografías de sus productos para el catálogo, mejorando así la experiencia del usuario. Además, en 2019 la empresa catalana espera abrir una nueva tienda online de alcance internacional.



Así, lo que parece un encuentro casual en una tienda, demuestra la capacidad y alcance de dos pequeños autónomos. No sólo han conseguido la independencia económica, también son una fuente de empleo para otros profesionales.



Tras el largo camino recorrido por Trozos y Telas, Miquel no ha tardado en vislumbrar el siguiente paso. Se trata de su primera propuesta internacional couponsettissus.fr, con la que planea satisfacer la demanda de Francia. Así como, la de otros países de habla francesa como Bélgica y Suiza.



La experiencia de las ventas online

Sin duda alguna, ha sido un largo viaje desde los días de la pequeña tienda hasta la conquista de las ventas online. Por lo que, de acuerdo con Miquel, la experiencia ha dejado mucho aprendizaje.



En primer lugar, resalta la importancia de un sitio web impecable, cuyo diseño invite a sus visitantes a pasar parte de su tiempo. Seguidamente, indica que se debe dedicar atención y cuidado a la fotografía y presentación de los productos.

Asimismo, refiere cuan indispensable es contar con una buena estrategia SEO. Esta es la mejor manera de atraer clientes potenciales que aún no conocen la compañía, ni el producto.



Miquel considera que todos estos aspectos son esenciales para conseguir que tanto quienes ya son clientes como quienes no, lleguen a tu tienda online. Va un poco más allá, y destaca que el crecimiento de su tienda no sería posible sin su equipo de trabajo, refiriéndose a sus dos empleadas y sus nuevos colaboradores.