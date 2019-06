El grupo DiR afianza su expansión con su reciente concepto en franquicia, YogaOne Comunicae

jueves, 27 de junio de 2019, 12:51 h (CET) La compañía líder del sector fitness, grupo DiR, amplía y diversifica su mercado con la marca YogaOne, referente en Europa en centros especializados en yoga El grupo DiR, líder e innovador en el bienestar integral de las personas, con más de 40 años de experiencia en el sector del fitness, sigue con su proceso de expansión de marca, ahora centrada en los centros de yoga, YogaOne.

Bajo el concepto de “yoga para todos”, YogaOne se ha establecido como la marca de referencia en el sur de Europa. Ofrece múltiples estilos de yoga a un precio ajustado y con acceso ilimitado, además de formaciones para futuros profesores de yoga o clases magistrales con maestros internacionales.

Actualmente, el grupo ya cuenta con centros de yoga en 14 ciudades españolas, sumando un total de 25 establecimientos abiertos en tan solo 2 años de expansión.

Es por ello, que el negocio del yoga se ha convertido en una opción atractiva para emprendedores que ven una oportunidad de mercado en un sector que aumenta año tras año su popularidad en nuestro país, con el objetivo de poner en marcha un proyecto empresarial.

Silvia Canela, del equipo de expansión de la marca YogaOne, considera que:“El modelo YogaOne, con la apertura de 25 centros en los últimos años muestra que el Yoga no es una tendencia pasajera sino un estilo de vida que la sociedad está adquiriendo y que está aún en pleno crecimiento”. Es por eso que “es el momento perfecto para invertir en una marca líder en centros de yoga, referente europeo en formación de instructores y que espera abrir pronto nuevos centros en las principales ciudades españolas".

El yoga está fundamentado en la práctica mental, física y en la meditación y tiene como objetivo la unión del alma, el cuerpo y la mente para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. En España, por ejemplo, las cifras cada vez son más optimistas: más de 100 mil personas practican yoga, en Google ya se han superado las 150.000 búsquedas mensuales sobre “yoga” y el 28% de las mujeres apuntadas a un gimnasio realizan actividades de cuerpo-mente.

El equipo de franquicias de YogaOne ofrece una formación completa e integral. En primer lugar, atiende toda la parte técnica, operativa, áreas de gestión y la parte comercial, para que el propio franquiciado tenga la capacidad de captar clientes particulares o convenios en su zona de acción. Por otro lado, sienta las bases para que el franquiciado pueda obtener una facturación regular que le permita vivir de aquello que realmente le gusta y donde pocos a nivel nacional pueden dedicarse a ello.

Las personas interesadas en montar un centro YogaOne deben ser personas proactivas, con espíritu emprendedor y apasionadas por el mundo del fitness, wellness y healthy. Se trata de un formato que no requiere presencia continuada del propietario en el centro. Con una inversión a partir de 65.000 euros, en función del estado del local, ya puede abrir su centro de yoga YogaOne, un negocio ampliamente testado y con una excelente rentabilidad.

El propio departamento de franquicias de YogaOne ofrece su ayuda también en todo el proceso de búsqueda de local y ubicación más viable para la actividad, además de búsqueda de financiación, donde la marca cuenta con acuerdos con diferentes entidades de renombre.

Para acceder a más información sobre la franquicia YogaOne, se puede hacer clic aquí.

