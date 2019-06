Marqués de Cáceres, gama Excellens La bodega, que exporta a 130 países, con una vitrina pletórica de galardones nacionales y mundiales, presenta al mercado la colección Excellens Jaime Ruiz de Infante

jueves, 27 de junio de 2019, 09:14 h (CET)



Excellens Sauvignon Blanc 2018 La enóloga Carmen Blanco ha conseguido, por su buen hacer, que este blanco, de la añada de 2018, haya recibido dos Medallas de ORO, la primera en el Concours Mondial du Sauvignon 2019 y la segunda, Cinve 2019.



La cata Color pajizo brillante. Nariz intensa, hierbas secas, fruta tropical, notas minerales. En el paladar se muestra fresco, sabroso, equilibrado y expresivo. Matices ricos y fructuosos ideales para alternar con mariscadas cantábricas, cogote de merluza al horno, pastas italianas y filloas.



Ficha D. O. Rueda Variedad: 100% Sauvignon Blanc. Producción limitada de 48.000 botellas Temperatura de servicio de 6º-8º C. Graduación alcohólica: 13,5% Vol. Precio: 7,90 € Calificación: 94 ——————————————————— Marqués de Cáceres Excellens Rosé 2018



La cata Color rosa pálido. Aromas de pétalos de rosa y finas notas de melocotón. Boca sedosa, equilibrada con sabores delicados de fruta blanca madura. Un buen final sugiere estar presente en aperitivos creativos, cardo con alcachofas, arroces al caldero y postres de fina repostería.



Ficha técnica D.O. Ca. Rioja Variedades: 60% Garnacha tinta, 40% Tempranillo Graduación alcohólica: 14% Vol Servir a 6º-8º C. Precio: 5,95 €. Calificación: 93 ______________________

Tinto Excellens Crianza Rioja Cuvée especial 2015

Color rubí y destellos oscuros. Aromas de fruta negra madura, madera fina, especiado, notas minerales y hierbas de monte. En boca se muestra sabroso, tonos tostados, con los taninos bien integrados. Un final goloso ideal para acompañar pochas con almejas, paletilla de cordero asada y queso curado riojano.



Ficha técnica D.O. Ca. Rioja Variedad: 100 % tempranillo. Graduación alcohólica: 14,5 vol. Precio: 8,50 € Calificación: 93.



Bodegas Marqués de Cáceres Crta-. De Logroño, s/n. 26350-Cenicero (La Rioja) T. +34 941 454 000 comunicacion@marquesdecaceres.com www.marquesdecaceres.com Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Bodega Contador acaba de presentar su tinto Predicador 2017 Las cosechas 2004 y 2005, de su vino Contador, recibieron 100 puntos Parker Santiago Domínguez, decano de la gastronomía de la Costa del Sol, nuevamente galardonado La carta del Restaurante Santiago propone, para este verano, en su renovado establecimiento, toda una suerte de marisco sabiamente tratado y recién pescado en las costas onubenses Olite, una sinfonía románica y gótica El municipio navarro, a orillas del río Zidacos, cuenta con una dilatada historia desde su fundación por los romanos y exhibe un rico patrimonio monumental Dominus Gran selección 2012 El vino más emblemático de las bodegas Yllera, elaborado solamente cuando las añadas son excelentes, con uvas Tempranillo de cepas de más de 30 años Run, Run, Run Nuevo restaurante en Madrid para runners