Raúl Guerra Garrido recibe la mención especial del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa

En un acto que tuvo lugar en San Sebastián el farmacéutico y escritor recibió el reconocimiento de sus compañeros a su trayectoria profesional, muy especialmente, en el ámbito de la farmacia El farmacéutico y escritor, Raúl Guerra Garrido, recibió el viernes en San Sebastián la mención especial del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), por acuerdo de su Junta de Gobierno y en reconocimiento a su trayectoria profesional, especialmente, en el campo de la farmacia por su ejercicio profesional como titular de oficina de farmacia en Donostia y por su labor como presidente del COFG entre 1975 y 1979.

El acto contó con la presencia de Cristina Tiemblo, contadora del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Miguel Ángel Gastelurrutia; Bizkaia, Flavia Marina Erazo, y Álava, Milagros López de Ocariz; así como de representantes de otros colegios profesionales sanitarios de Gipuzkoa.

Raúl Guerra Garrido, Doctor en Farmacia, calificaba el acto de “emocionante y entrañable. Volvemos a encontrarnos en casa”. En su intervención manifestó que “aunque me he dedicado a actividades muy variadas, siempre me he considerado muy farmacéutico y muy guipuzcoano”. Guerra Garrido rememoró su etapa como presidente del COFG, “en un tiempo de transición, 1975, en el que era difícil navegar y creo que todos supimos hacerlo bien”.

Tras mencionar uno por uno a todos los miembros que formaron parte de su junta de gobierno, con quienes sigue manteniendo una entrañable amistad, Raúl Guerra ha concluyó manifestando que “me habéis emocionado mucho y estoy encantado. El agradecimiento es siempre el corazón y ese agradecimiento estará siempre con vosotros, con el Colegio y con el colegiado guipuzcoano”.

Por su parte, el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, subrayó que “hoy somos tus compañeros farmacéuticos quienes queremos entregarte una mención especial con la que pretendemos reconocer tu trayectoria profesional y de testigo ético de los años de terrorismo en Euskadi, coincidiendo además con el cincuentenario de la publicación de tu extraordinaria obra “Cacereño”.

“Raúl es, para nosotros, un gran farmacéutico –dijo Gastelurrutia-. Además, ostentó la presidencia de nuestro Colegio siendo la ‘cabeza visible’ de la profesión en Gipuzkoa entre 1975 y 1979”. En esa etapa, Raúl Guerra Garrido participó en el Congreso de Almagro, en el que se analizó la farmacia del momento. “El Documento de Almagro fue uno de esos primeros documentos que algunos manejamos y tuvimos, en nuestros inicios, como libro de cabecera cuando pensábamos en la Farmacia que queríamos para el futuro, en esa farmacia que hoy todavía queremos transformar”, recordó Gastelurrutia.

El presidente del COFG incidió en que “hoy rendimos homenaje a un hombre para quien Literatura y Farmacia, han sido dos grandes ejes en la vida. Unidos, por supuesto, a un férreo compromiso con la sociedad en el entorno que le tocó, que nos ha tocado, vivir”.

En este sentido, recordó que Guerra Garrido fue miembro fundador del Foro de Ermua y que su oficina de farmacia, en el barrio de Altza en San Sebastián, fue objeto de varios ataques violentos que culminaron en 2000 cuando un atentado calcinó por completo la farmacia. “Eran años duros y Raúl mantuvo en todo momento una posición valiente y comprometida con sus ideas. Una posición encomiable, sin duda, que le obligó a plantar cara a muchas situaciones difíciles”, subrayó Gastelurrutia quien finalizó agradeciéndole su trabajo en el Colegio, su compromiso con la profesión y con la sociedad.

Cristina Tiemblo, contadora del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, señaló que “nuestra profesión tiene el privilegio de que Raúl Guerra sea farmacéutico. Es un homenaje más que merecido porque es un referente literario y un farmacéutico ilustre, como demuestra su trayectoria y contribución en el mundo de las letras, de la política y de la Farmacia. Un farmacéutico que además ha sabido trasmitir a la sociedad una imagen completa del farmacéutico como universitario, como profesional de cultura integral, sin parcelas, y parte imprescindible de nuestra sociedad”.

La mención especial del COFG que recibió el viernes en San Sebastián Raúl Guerra Garrido se suma a otros reconocimientos que ha recibido en el mundo de la farmacia como, entre otros: la Medalla del Consejo General de Farmacéuticos (2010), los galardones de Farmacéutico del año (revista “El Farmacéutico”, año 2000) y Farmacéutico ejemplar (revista “COFARES”, año 2001)”. Además, preside desde 2015 la Asociación Española de Farmacéuticos de las Letras y de las Artes (AEFLA), entre otros reconocimientos.