Feliz Día del Padre Reflexiones sobre las características y distintas fechas y modalidades de estas celebraciones Isaac Bigio

domingo, 16 de junio de 2019, 10:09 h (CET) Un saludo a todos mis lectores y amigos en el día del papá, ocasión en la cual se recuerda a la labor de los padres que junto a nuestras madres nos crearon y criaron.







Un homenaje al coraje de los padres quienes sudan por alimentar y educar a sus hijos, a quienes comparten las labores domésticas o de crianza con sus parejas, a los padres solteros y también a aquellos millones de padres que luchan por estar en contacto con sus hijos pero se les evita ello generando un tremendo daño a ellos y, sobre todo, a los menores de edad.





ORÍGENES



Cada tercer domingo de Junio ello es festejado en 88 países del mundo, donde vive la mayor parte de la población de las Américas y del mundo. No obstante, hay otras 30 fechas diferentes para darse la misma celebración en más de 110 naciones del planeta.





La fiesta por el día del padre fue inicialmente institucionalizada y generalizada en las Américas por los conquistadores ibéricos, quienes la siguen conmemorando hasta hoy cada 19 de marzo que es el día de San José, el padre de Jesús, según el calendario católico. España, Portugal y Andorra aún mantienen esa fecha, al igual que las mayores colonias portuguesas africanas (Angola y Mozambique), algunas ex dependencias españolas (Bolivia y Honduras) e Italia y varios países vecinos muy católicos.



Quien definió celebrar el día del padre cada tercer domingo de junio como antes lo hizo con el día de la madre cada segundo domingo de Mayo fue Estados Unidos, potencia donde el Papa nunca tuvo mayor arraigo, y donde las diversas iglesias protestantes o el público no muy religioso quisieron buscar una fecha propia y diferente.



Estados Unidos logró internacionalizar ambas fechas, tal y cual ha hecho lo mismo con la imagen de Papá Noel con sus trineos de renos voladores, su barba y panza y su traje de colores rojo y blanco, los que, a su vez, provienen de la Coca Cola (que fue el principal promotor de esta figura), la gaseosa que originalmente utilizaba en su elaboración la planta de la coca y por ello tomó como suyos los colores de la bandera del Perú.





Es la poderosa influencia de quien ha llegado a ser la mayor potencia económica, tecnológica y militar la cual fue imponiendo esas celebraciones en todos los continentes.



Mientras la fecha del día de la madre establecida por EEUU es seguida por poco casi 100 países, la del padre la siguen casi 90 países. La mayoría de las naciones americanas concuerda las celebraciones de ambos días en la misma ocasión, pero hay muchos países que siguen en una celebración el patrón norteamericano y en otra no.



En Reino Unido, Irlanda y Nigeria (el país africano más poblado) el día del padre también coincide con el de las Américas, algo diferente al caso del día de la madre pues en estas islas se conmemora tres domingos antes de pascuas.



CELEBRACIONES



Este 16 de junio es celebrado como el día del padre en 22 de los 35 Estados americanos, incluyendo EEUU, Canadá, la mayor parte de Hispanoamérica (México, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, Belice, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguay y Puerto Rico) y también del Caribe (Antigua y Barbuda, todas las Antillas Holandesas, Bahamas, Barbados, Bermuda, Dominica, Guyana, Jamaica, Surinam, Trinidad y Tobago, Guayana y Antillas francesas, dominios británicos y norteamericanos en el Caribe) .





Algunas excepciones en Latinoamérica son El Salvador y Guatemala quienes lo hacen este año al día siguiente y Nicaragua que lo celebra el 23 de junio (junto a Polonia), y Haití que lo realiza el último domino de junio. Luego cada dos domingos les toca el turno a otro país latinoamericano (el segundo y último de julio a los uruguayos y dominicanos, respectivamente, y el segundo de agosto al Brasil).





En este último coloso amazónico, el cual abarca la mitad del territorio y población de Sudamérica, el día del padre coincide con el de San Joaquín, considerado el padre entre los padres, pues supuestamente fue al abuelo de Jesús, aunque esto no figura en el canon bíblico sino en un texto apócrifo no oficialmente reconocido por ninguna iglesia.



Paradójicamente, su presidente Jair Bolsonaro no recibe su día del padre junto con otros gobernantes más políticamente afines (como Donald Trump que lo hace el tercer domingo de junio, Benjamín Netanyahu pues en Israel es cada primero de mayo, o Matteo Salvini pues en Italia es en el día de San José).





Donald Trump, más bien, va a conmemorar su día junto con otros mandatarios de las Américas, como el de Canadá (Justin Trudeau), Colombia (Iván Duque), Chile (Sebastián Pinera), Perú (Martín Vizcarra), Argentina (Mauricio Macri) y Ecuador (Lenín Moreno). Todos ellos quisieran sacar del poder de Venezuela a Nicolás Maduro, pero ese domingo van a convergir en celebrar su día junto con él y con el presidente de Cuba (Miguel Díaz Canel).



Nepal festeja el día del padre según la milenaria tradición del “Gokarna Aunsi” que se da en una noche sin luna entre agosto y septiembre donde se rinde homenaje a la reencarnación de Siva y sus padres en una vaca. Sin embargo, en India, donde vive casi mil millones de seguidores de esa religión hinduista, la tercera con más seguidores en el planeta, hay una tendencia hacia seguir las pautas americanas y británicas del día del padre.



Irán y 12 países árabes celebran el día del padre en el día 13 del mes musulmán de Rajab en honor a Alí, el primo y yerno de Mahoma, que es considerado el cuarto líder del Islam por los sunnitas y el único seguidor legítimo para los chiitas (la rama musulmana más importante en Irán, Irak, Bahréin y Líbano).





Sin embargo, el país musulmán más poblado (Indonesia) lo celebra cada 12 de noviembre, aunque en la región del mundo que hay más musulmanes (el subcontinente indio compuesto por Pakistán, Bangladesh, India y Sri Lanka) se conmemora en el mismo domingo de sus ex colonizadores británicos y de los EEUU.



En Alemania la celebración del día del padre coincide con el de la Ascensión, el cual se da 40 días después de pascuas y que también sirve para rendir homenaje a todos los hombres, siendo un feriado nacional donde se tolera mucho el consumo el alcohol.





En Rusia y otras repúblicas ex soviéticas (como Bielorrusia, Turkmenistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán) esta celebración coincide con el día de la defensa de la patria, la cual se da cada 23 de febrero pues alrededor de esa fecha en 1918 se estableció el Ejército Rojo. Hoy nadie quiere acordarse que su fundador y líder fue León Trotzky, quien hizo que dichas fuerzas armadas derrotaran a las de numerosos países invasores occidentales y orientales para establecer una “dictadura revolucionaria del proletariado”, que hoy Putin y todos los gobernantes ex soviéticos rechazan.



En Australia, Nueva Zelandia y la mayor parte de Oceanía el día del padre se da en el primer domingo de septiembre, mientras los países escandinavos y la adyacente Estonia lo hacen el segundo domingo de noviembre. Dinamarca es el único país vikingo que se escapa a esa regla pues es también el único del mundo que lo conmemora el 5 de junio que es la fecha en que este reino aprobó sus constituciones. El último país en entrar a las Naciones Unidas, Sudan del Sud, también se difiere del resto en que solamente ellos festejan esa fecha cada último lunes de agosto.





Si bien España, Portugal, Italia, Brasil o Alemania han puestos fechas ligadas al padre o al supuesto abuelo de Jesús o a otros hechos relacionados con Cristo, e Irán, Egipto, Irak y otros países musulmanes lo han hecho en relación a Alí, el único país que festeja el día del padre en homenaje a un ser que estuvo viviente es Tailandia donde éste se da cada 5 de diciembre, que es el natalicio de su rey Rama IX (1927-2016), quien llegó a ser el jefe de Estado que más tiempo ha estado en el poder en el mundo hasta hace menos de 3 años atrás. Sus 70 años y 126 días en la corona es algo que aún no ha logrado ningún monarca constitucional europeo y que Elizabeth II podría sobrepasar si sigue en el trono hasta el 2021.



Cómo hemos visto las razones para celebrar el día del padre coinciden con calendarios de distintas creencias religiosas o ligadas a ciertos acontecimientos cívicos, pero también hay naciones que han escogido distintos fenómenos astrales para homenajear a los padres. Estos últimos son los casos de Myanmar/Birmania que lo hace en la luna llena entre febrero y marzo, o el de Emiratos Árabes Unidos que lo realiza en el equinoccio de verano en que es el 21 de junio, la misma fecha que en los Andes del sur algunos pueblos nativos americanos celebran el día del padre sol.





MODERNIDAD



El rol de los padres ha ido cambiando a medida que las sociedades se van modernizando. Durante milenios todas las sociedades estratificadas tendieron a diferenciar el rol entre varones y damas, siendo los primeros confinados a labores de caza, agricultura y guerra, y las segundas a labores domésticas y de crianza de menores.



En la Biblia podemos ver como inicialmente estaba muy fuerte el modelo patriarcal, el cual permitió a Abraham, Isaac y Jacob/Israel tener varias mujeres y que hizo que Salomón, el constructor del gran templo de la ciudad sagrada para las 3 grandes religiones monoteístas (Cristianismo, Islam y Judaísmo) pudiese tener mil esposas y concubinas. Aún hoy los musulmanes aceptan que un hombre rico pueda tener hasta 4 esposas, algo que une a gente tan dispar como fue Osama bin Laden con varios potentados petroleros.





Mswati III, que en 1986 fue a los 18 años el monarca más joven del planeta, reina Suazilandia autocráticamente y se da el lujo de escoger mujeres dentro de su pequeño país, el cual es el más pobre e infectado con el virus del SIDA en el sur africano, aunque él se pueda dar el lujo de tener 15 esposas y estar entre los 15 nobles más ricos del globo. Hoy con apenas medio siglo de vida él tiene 35 hijos, algo que puede hacerlo el gobernante del mundo que haya tenido más hijos en el poder, aunque eso no lo hace un ejemplo de padre dedicado a sus vástagos.



A medida que va masificando la producción y democratizando las sociedades las mujeres van adquiriendo más derechos y los hombres empiezan a compartir más las labores domésticas y de crianza de los hijos, por lo que su rol de padres se acrecienta. Paradójicamente, al mismo tiempo se da otro fenómeno que es una creciente tendencia a abusar de los padres excluyendo arbitrariamente del contacto con sus hijos, algo que usualmente genera protestas en el día del padre. En el caso de Londres se han visto miembros de “Padres por la Justicia” vistiéndose de superhéroes tomando edificios o puentes, e incluso haciendo protestas dentro del parlamento.





ESTE 16 DE JUNIO EN REINO UNIDO



Mientras tanto en el Reino Unido en la noche del día del padre vamos a tener un debate entre los 6 candidatos que quedan en las internas conservadoras para ser el nuevo primer ministro. Mientras la actual jefa de Estado es una bisabuela (Elizabeth II) y la de gobierno es una madre sin hijos (Theresa May), quien le suceda a esta última en su cargo va a ser definitivamente un papá, pues todas las mujeres que estaban en esa carrera fueron desclasificadas.





Los favoritos para ganar las internas conservadoras son este orden: Boris Johnson con 5 hijos, Jeremy Hunt con 3 y Michael Gove con 2. Los otros 3 candidatos que sacaron menos votos son Sajid Javid, Dominic Raab y Rory Stewart con 4, 2 y 2 hijos, respectivamente. Paradójicamente, el primero quien es el que más hijos tiene parece destinado a llegar al premierato.





Quien busque pronto una moción de censura para desbancar al próximo padre que ocupe el premierato es otro padre de familia, Jeremy Corbyn, quien tiene 3 hijos.





Mientras hoy hay damas a la cabeza de la monarquía (Elizabeth II), del gobierno británico (Theresa May), del gobierno escocés (Nicola Sturgeon) y del principal gobierno europeo (la alemana Ángela Merkel), esta situación puede cambiar cuando a fines de julio tengamos un padre de familia como primer ministro y después un nuevo gobierno en Escocia y Alemania o a Carlos heredando el trono.





En todo caso no queremos proponer que ser padre es mejor que ser madre, nada de eso. Solamente se hace referencia a cómo las cosas pueden cambiar tanto. Para los padres de familia lo más importante es hoy hacer un buen ingreso y un buen futuro para sus descendientes.





A todos los que son padres un feliz día y a los que no lo son les deseamos que la pasen bien en compañía de sus padres, abuelos, parejas o amigos que sí lo son.

