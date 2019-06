Operación bikini responsable y ¡sin moverte de casa!

Con la llegada del buen tiempo mucha gente busca dietas en Internet para perder peso rápido. Hacer una dieta puede ser a veces pesado, nos puede faltar el tiempo para cocinar, nos falta motivación para mantener la dieta, y muchos otros factores, que hacen que una dieta nos puede resultar dura y sin éxito.



Para todas aquellas personas que quieran empezar una dieta, sea para perder peso, para deportistas, mujeres embarazadas o que dan el pecho, personas diabéticas, ancianos, etc. podrán hacerlo, y además de manera sencilla.



MenuDiet propone una “Operación Bikini” responsable con la que se pierda peso de forma saludable y equilubrada. La idea es que cada semana se elija un menú semanal adaptado a la medida de cada persona. Se pueden elegir los menús para 5 o 7 días para comidas y/o cenas organizadas en función del objetivo. Menudiet se encarga de traer la comida a domicilio, los platos se sirven en menos de 24 horas. En Madrid los platos son servidos el día mismo. Se puede hacer una prueba de 4 platos para testar la calidad de la comida.



Evitar dietas rápidas, ¡efecto rebote asegurado! En los menús y dietas para adelgazar, es muy habitual que el paciente muestre un excesivo interés por deshacerse muy rápidamente de los kilos que le sobran. Pero todos sabemos que las dietas para adelgazar tienen un efecto rebote y además, son peligrosas para la salud (pueden afectar a órganos importantes como el hígado y el riñón).

Lo más importante es que tengamos una dieta equilibrada y que aprendamos a comer bien (como por ejemplo comer sin prisas, masticando bien, sin picoteo entre comidas, etc). Es esencial que nos convenzamos de que no debemos seguir dietas milagrosas para alcanzar un peso adecuado. Sino buenas prácticas a la hora de alimentarnos para que nuestro cuerpo consiga eliminar sólo la grasa, que es la principal causante del sobrepeso.



Lo primero que se pierde en las dietas rápidas, es agua y músculo. La grasa es lo último que se pierde. Estas dietas son pobres en glúcidos y en grasas, por lo que el cuerpo convierte está en la lucha continua del cuerpo por conseguir glucosa (glúcidos) también entra en juego la llamada gluconeogénesis, a través de la cual el cuerpo consigue glucosa a partir de las proteínas de la dieta y de nuestros músculos. Los músculos se encuentran débiles y por lo tanto el músculo acaba atrofiado.



Los músculos necesitan un gran aporte de glucosa para poder funcionar. Pero un órgano que necesita glucosa es el cerebro. Si no hay un suficiente aporte de glucosa al cerebro, las personas pueden tener un déficit de concentración, más dormidas, más “atontadas”.



Como has podido ver las dietas rápidas pueden ser muy peligrosas para la salud, afectando gravemente a la salud. No sólo hay una falta de macroalimentos (glucosa y grasa), también hay una falta de microalimentos como vitaminas y minerales. Todas muy importantes para el correcto metabolismo de todo el organismo.



¿Cómo se puede ver la evolución y la eficacia de la dieta? Es importante diferenciar perder grasa y perder músculo, porque los resultados no son los mismos. MenuDiet ofrece la posibilidad de controlar todo eso, gracias a la App, que permite ver la evolución de su dieta.

Asimismo se puede combinar la dieta con ejercicio, cosa que con las dietas rápidas no se puede hacer porque las personas no pueden hacer deporte, ya que no hay casi aporte de calorías. El deporte permite mantener el tono muscular y no perder la masa muscular.



El menú semanal para adelgazar es un plan diseñado para esas personas que necesitan una dieta hipocalórica para perder peso de forma saludable y equilibrada. Con el fin de poder llegar así a su peso ideal. Un menú semanal para bajar peso de una forma sana, cómoda y agradable, dirigido a todas aquellas personas que necesiten simplemente para sentirse mejor en su día a día.



Por eso en MenuDiet ponen a tu disposición profesionales de la salud, para que puedas hacer una dieta sin poner en peligro tu salud. Al mismo tiempo podrás disfrutar de una dieta adaptada a tus necesidades, a tus objetivos y sobre todo a tus gustos.