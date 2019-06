Consigue tu visado de turista de la forma más fácil y sencilla: por internet Se acabó eso de desplazarse incontables kilómetros para obtener este documento oficial Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 10 de junio de 2019, 18:44 h (CET)

A todos nos gusta viajar. Movernos por dentro o incluso por fuera de España para conocer nuevos lugares y nuevas personas, para sumergirnos en culturas de lo más variopintas y descubrir todo el mundo que nos rodea. El turismo internacional se ha potenciado muchísimo en los últimos años gracias a la globalización y a la pérdida del miedo a volar.



Aunque es algo que cada vez se hace con más frecuencia, por desgracia, es algo que sigue estando sujeto a algunas restricciones bastante incómodas. Hay países en los que, para poder entrar, es necesario que el viajero disponga de un visado de turista que solo se puede obtener a través de una visita al correspondiente consulado o embajada.

Un trámite que requiere de cierta documentación y que, por lo general, sólo puede efectuarse en Madrid o en Barcelona, ya que son las ciudades donde se encuentran la mayoría de estos organismos. Es algo que resulta incómodo para los habitantes de estas ciudad, pero más aún para aquellos que viven en otros lugares como Galicia o incluso Andalucía.



Por suerte, los tiempos cambian y tenemos un medio como es internet para agilizar las cosas. Gracias a la red de redes y a una iniciativa de lo más interesante, ya es posible tramitar la visa turista para prácticamente cualquier país sin necesidad de desplazarse a ningún lugar.



Esa es la propuesta que hace visagov.com, un portal que nace para dejar a un lado estas complicaciones que tanto traían de cabeza a todos aquellos que antes necesitaban tramitar un visado. En lugar de tener que desplazarse a cualquiera de estas dos capitales, con el coste tanto de tiempo como de dinero que eso implicaba, tan sólo tienen que seguir una serie de sencillos pasos a través de su PC o su smartphone.



Es necesario aportar una fotocopia de documentos como el pasaporte o el DNI para poder confirmar la identidad del solicitante, así como para poder proceder con la elaboración del visado para turismo; pero esa es la única complicación que esta web antepone ante los usuarios. El resto es tan sencillo como esperar a que el documento llegue al domicilio, a veces incluso por e-mail, en muy poco tiempo.



El plazo de espera es, normalmente, de entre 24 y 72 horas, lo que implica despreocuparse por el tiempo que pueda tomar recibir este visados. Todo se lleva a cabo de forma sencilla y eficaz, perfecto sobre todo para aquellos viajeros que andan con las fechas algo ajustadas y no tienen demasiado margen de maniobra para partir.



Actualmente, visagov.com ofrece este servicio para 14 países diferentes. Aquellos que quieran conocer tranquilamente Estados Unidos, Cuba, Canadá, Turquía y otras muchas naciones que pueblan el globo, tienen aquí la herramienta idónea para despreocuparse por los trámites y centrarse más en disfrutar a la hora de conocer todo lo que estos países pueden ofrecerles.



Por supuesto, a pesar de todas las comodidades que pone esta plataforma a la hora de efectuar el trámite, las tasas han de pagarse como de costumbre. Aunque, de nuevo, ofrece su toque de facilidad para agilizar las cosas. En lugar de encontrarse ante tarifas que cambian en función del país destino, los usuarios que quieran tramitar su visado para viajar solo tienen que pagar 29 dólares, independientemente, del destino elegido, salvo contadas excepciones.



Una cantidad reducida para todo lo que conlleva. Gracias a esta web, se elimina una de las complicaciones que más rechazo generaban entre los turistas. Tener que desplazarse desde una ciudad que pudiera estar a más de 500 kilómetros de lugares como Madrid o Barcelona suponía un gran esfuerzo para los turistas; pero, ahora, tan solo hace falta realizar unos sencillos pasos a través del móvil o del ordenador.



