sábado, 8 de junio de 2019, 09:02 h (CET) Cocinar está de moda, no hay duda, de unos años a esta parte son cada vez más los adeptos a esta profesión. En gran parte se debe a los nuevos reality shows que nos invaden, que no solo nos despiertan nuestra pasión por la cocina, también nos hablan de hábitos saludables que muchos teníamos olvidados.

No es un secreto que hasta hace muy poco saber cocinar era menester de solo unos pocos, la mayoría recordará a nuestras abuelas horas y horas en la cocina, preparando sus maravillosas recetas, esas que nadie conocía y que eran pasadas de madres a hijas porque se guardaban como si se trataran de un tesoro.

La falta de tiempo, el ritmo que llevamos, hace que no dispongamos de tantas horas para cocinar como nos gustaría. La buena noticia es que vivimos una gran revolución tecnológica, y esta ha llegado también a nuestras cocinas. Aparecen aparatos inteligentes que nos permiten controlar los tiempos, conseguir la temperatura exacta e incluso algunos hasta nos guardan recetas…

Uno de mis últimos descubrimientos ha sido la nueva línea de inducción de AEG.



Hace unos días varios periodistas acudimos a la presentación en sociedad de su nueva línea de cocción asistida SenseCook de AEG.

Todos sabemos que controlar el tiempo y la temperatura de cocción es vital para conseguir sabores y texturas únicas, y es precisamente esto lo que las nueva placas de inducción AEG consiguen.

La nueva línea está formada por tres familias de placas de inducción equipadas con sensores muy avanzados para garantizar que todo esté perfectamente controlado: SenseFry proporciona la temperatura y el tiempo adecuados para que la fritura siempre esté perfecta; SenseBoil detecta las vibraciones de las burbujas al ebullir el agua y baja la temperatura automáticamente para evitar derrames y SensePro que permite un control absoluto del proceso de cocción gracias a la sonda térmica, única en el mercado.

Con un showcooking riquísimo pudimos conocer de primera mano cómo es posible cocinar con estas maravillosas nuevas placas de inducción, pudimos probar unos nidos de pasta fresa sobre crema de piquillo, benedit de codorniz a baja temperatura (en su perfecta cocción!), taco de cochinillo con cremoso de manzana asada, mojito marinero de almejas….. y de postre, un brownie, edición especial AEG!



Tanto como si eres un experto cocinitas, como si la cocina no es lo tuyo, estas placas te ayudarán a ser un auténtico chef!

