Cuatro consejos para vender tu coche

Tomar la decisión de poner el coche en venta tan solo es el primer paso de una lista a seguir para conseguir el resultado deseado: encontrar un comprador. Desde coches.net, portal de motor líder en España, ofrecen algunos consejos para vender el vehículo :



La mecánica es esencial. Se recomienda hacer una revisión completa en un taller de confianza, ya que le da al posible comprador un extra de confianza en el vehículo. “En este punto conviene tener en cuenta sobre todo las partes por las que el coche puede sufrir pérdidas de aceite, así como el estado de los neumáticos ya que para los compradores de vehículos de ocasión es importante y habitual solicitar una prueba del coche”, señala Marcel Blanes, responsable de relaciones institucionales de coches.net. “Si arreglarlo es caro siempre se puede optar por ajustar el precio o hacer una rebaja al posible comprador”, concluye.



Documéntalo todo. Es importante ser cuidadoso y ordenado con la documentación. Bien con el libro de garantías sellado en servicio oficial o bien con las facturas que demuestran todas las revisiones que se le han realizado y con las que se puede acreditar que se ha hecho un correcto manetenimiento al vehículo. “Demostrando un estado cuidado, kilómetros certificados y un historial de mantenimiento transparente se le puede dar al coche un mayor valor”, afirma Blanes. Por último, no se debe olvidar tener el informe de la ITV y el recibo de estar al corriente en el pago del impuesto de circulación.



Limpieza. Antes de llegar al último paso de hacer las fotos es importante lavar el vehículo, tanto por dentro como por fuera, y aprovechar para vaciarlo de trastos innecesarios. Tampoco está de más dedicar un tiempo a limpiar la zona del motor, pero con cuidado de que el agua no provoque daños en el sistema eléctrico. También causa muy buena impresión sustituir unas alfombrillas viejas y estropeadas por otras nuevas. Además, unas llantas pulidas ayudan a que el coche entre mejor por la vista.



Toma buenas fotos. Se recomienda buscar un espacio amplio, diáfano y tranquilo como un parking comercial fuera del horario de comercio para que haya buena iluminación. Las imágenes tienen que demostrar el estado real en el que se encuentra la carrocería. Son importantes las fotos laterales, fotos tipo tres cuartos frontal y trasera y sobre todo en las que el coche ocupe el 90% del espacio. También “es importante hacer fotos de los detalles que se considere que no están en buen estado. Si tiene golpes o arañazos está bien mostrarlos en el anuncio, así aporta confianza al potencial comprador, admitiendo los defectos del propio vehículo”, afirma Blanes. Además, hay que evitar hacer fotos en la calle con otros coches ya que tu coche tiene que ser el protagonista.



Para las fotos del interior del habitáculo, no puede faltar la foto del cuadro de kilometraje, así como de los asientos, del estado del tapizado, del maletero, el motor o el libro de mantenimiento sellado junto a los manuales y las llaves.