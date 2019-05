¿Cómo las empresas premian la fidelidad a sus empleados?

Hoy en día, las empresas optan por cuidar a sus trabajadores más valiosos. Es primordial que además de un salario acorde con las tareas desempeñadas se ofrezca un obsequio a aquellos empleados que, día a día dan lo mejor de sí mismos para la compañía en la que trabajan.



Hace unos años la relación que mantenían los empleados y sus responsables era exclusivamente laboral. En cambio, el paradigma ha cambiado y se intenta poner en valor las relaciones personales. Es decir, no solamente se contratan empleados con buenas aptitudes, sino con buenas actitudes.



Formas en las que premiar a los empleados

Actualmente, hay múltiples formas para premiar a los empleados. Sin embargo las principales compañías apuestan por la tecnología, por las experiencias y por supuesto, por las cestas, ofrecidas por empresas como Lotes de España, entre otras; sea o no Navidad.



Cajas de experiencias Las empresas eligen este obsequio porque les evita quebraderos de cabeza sobre qué pueden comprar y además, es uno de los regalos más equitativos porque todos podrán disfrutar del mismo regalo.



Este regalo supone una buena recompensa para los trabajadores ya que les ayudará a huir de la rutina. Por ejemplo, si las empresas optan por compra la caja de experiencias de spa, gastronómica e incluso la de escapada algún lugar rural.



Tecnología El uso de tecnología en España aumenta sin parar y por tanto, las empresas cada vez más optan por premiar a sus empleados con los diferentes gadgets.



Las empresas tienen clara también la imagen que proyectan en el resto de la sociedad por lo tanto, cada vez más tienen en cuenta cómo sus trabajadores llegan al trabajo. Es decir, la movilidad sostenible es un elemento esencial. Por esta razón, uno de los grandes galardones que reciben los empleados por su fidelidad son los codiciados patinetes eléctricos.



No solo los trabajadores se sienten felices porque sus jefes les facilitan el cómo llegar al trabajo, sino que también mejora significativamente la imagen que proyectan a los que no son trabajadores.



Otro de los gadgets tecnológicos más regalados son los smartphones. Es una manera de cuidar a los trabajadores y que su trabajo sea facilitado a disponer de cualquier información a través de la nube.



Finalmente, un dispositivo que también está empezando a ser tendencia es el regalo de auriculares inalámbricos. Los jefes se han preguntado: ¿quién no escucha música tras estar tantas horas detrás de una pantalla de ordenador? Por ello, una buena opción de premiar a los empleados es adquirir auriculares inalámbricos.



El clásico: cestas de Navidad En los últimos años con las crisis, las empresas habían dejado de obsequiar la fidelidad de sus empleados con las cestas de Navidad. Y, simplemente, no hacían ningún regalo.



Ahora se ha reconocido que los empleados también necesitan que sus empresas comparan ciertos valores con ellos para sentirse cómodos desarrollando sus labores. Por este motivo, la mayoría de compañías eligen las cestas de Navidad como el mejor obsequio para recompensar a sus empleados.



La alimentación navideña es la mejor opción porque se tiene en mente también a sus familiares y la importancia que para ellos tienen. Eso sí, es recomendable que la cesta cuente con un presupuesto adecuado porque de lo contrario, generará el efecto contrario: el del rechazo.



Como ves, cada día es más importante premiar a los empleados, premiar su fidelidad y su buen hacer, para que nunca dejen de sentirse importante en la empresa.