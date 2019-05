No es un secreto que lo saludable está de moda, una tendencia en auge en la mayoría de los países del mundo y como no podía ser de otra manera, aquí en Madrid también triunfa.



Una de las últimas incorporaciones en este selecto club ha sido el restaurante Run, Run, Run, café-restaurante pensado para runners cuya filosofía fundamental es el Clean Eating, comer de forma limpia con alimentos en estado puro, sin ingredientes procesados ni azúcares refinados.



Según Eduardo Basanta, socio fundador del Grupo la Musa, “En Run, Run, Run no solo servimos comida: fomentamos estilo de vida. Cuidamos el cuerpo y la mente a través del deporte sin renunciar al placer de comer bien defendemos nuestro entorno”.



Para la elaboración de la carta se ha contado con la nutricionista Andrea Cañas y el chef ejecutivo Taut Repsys, del Grupo La Musa, juntos han conseguido un perfecto equilibrio entre los nutrientes que necesitan los deportistas y el buen comer.

El espacio ha sido diseñado por el reconocido arquitecto Andrés Jaque, un restaurante con aspecto de un invernadero que seguro dará mucho que hablar.