No es cuestión de postureo José María Martínez, Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

No es, en lenguaje juvenil, celebrar el Día Internacional de la Vida una cuestión de postureo en torno a una manifestación y a una fecha, 25 de marzo, señalada en el calendario, sino un trabajo constante y diario de mucha gente en defensa de la vida. Su enorme labor, más meritoria aún en medio de tantas dificultades, es un signo claro de esperanza, que sirve además para que cada 25 de marzo recordemos, de manera especial, que toda vida humana es valiosa, única e irrepetible y que tiene una dignidad que no se pierde con la edad, la enfermedad o las circunstancias adversas.

