Cervezas Alhambra presenta en Madrid el espacio Jardín Cervezas Alhambra

miércoles, 22 de mayo de 2019, 17:35 h (CET) Situado en la calle Princesa 66, el espacio Jardín Cervezas Alhambra será el punto de encuentro donde vivir numerosas experiencias cargadas de gastronomía, música, arte y cultura Jardín Cervezas Alhambra invita a los visitantes a parar más para sentir más con los cinco sentidos. Las inscripciones podrán hacerse a través de la web www.cervezasalhambra.es/jardin-alhambra

El espacio Jardín Cervezas Alhambra se inauguró en Madrid este jueves 16 de mayo. Situado en el Palacio Gans (C/ Princesa, 66), Jardín Cervezas Alhambra es un espacio 360º que estará abierto al público con una zona de restauración y que acogerá diversos planes sobre gastronomía, arte, música y cultura desde el 16 de mayo hasta el 30 de junio de 2019.

Con esta iniciativa, Cervezas Alhambra invita a los asistentes a parar más a través de este estilo de vida que defiende la necesidad de detenerse, escucharse a uno mismo y reflexionar sobre lo que realmente se quiere sentir. Un mensaje que va en línea con la estrategia de comunicación de la marca este año y que se traduce en un oasis en medio de la ciudad en el que apagar los sentidos para sentir más. Todo ello en colaboración con expertos artistas del arte, la gastronomía, la música o la cultura, que invitarán a parar y desde la experiencia sensorial, ayudarán a comprender la importancia de parar para volver a reconectar en sus diferentes procesos creativos.

Además, este exclusivo enclave contará con un bar abierto al público que contará con una amplia oferta gastronómica de la mano de Surtopía. En ella, los asistentes podrán deleitarse con una variada carta para poder disfrutar de tapas maridadas con las distintas variedades de Cervezas Alhambra.

Jardín Cervezas Alhambra es el punto de encuentro donde vivir y disfrutar de experiencias únicas. El place to be donde descubrir a fondo las distintas referencias de Cervezas Alhambra, a través de una serie de actividades como catas maridadas, talleres de tiraje, showcookings, talleres de artesanía, cine al aire libre o íntimos acústicos, a los que los consumidores podrán tener acceso a través de su participación y registro en: www.cervezasalhambra.es/jardin-alhambra

Actividades para parar más y disfrutar con los cinco sentidos

Cervezas Alhambra apuesta por experiencias que invitan a dedicarle un momento a la gastronomía. Porque hay matices y texturas que se revelan cuando se disfruta de un plato desde otra perspectiva, cuando la gente se deja sorprender e invadir por sensaciones nuevas. Porque la verdadera esencia de una experiencia gastronómica no se puede vivir si no es desde la calma, poco a poco, descubriendo cada secreto, cada matiz. En el espacio Jardín Cervezas Alhambra se podrá disfrutar de un bar con una oferta gastronómica de la mano de Surtopía. En ella, se contará con una carta variada para poder disfrutar de tapas maridadas.

Para las catas maridadas, Cervezas Alhambra contará con la participación de beer someliers que guiarán a los asistentes a través de una experiencia de producto única y envolvente. En las catas, los invitados podrán apreciar los detalles más especiales de Cervezas Alhambra, a través de los cinco sentidos. Las catas tendrán lugar todos sábados hasta el 30 de junio, entre las 19:00h y las 20:30h.

En los talleres de tiraje, los invitados podrán aprender a tirar la caña perfecta de la mano del maestro cervecero. Estos tirajes tendrán lugar los viernes y domingos entre las 13:00h y 20:00h hasta el 30 de junio.

De jueves a sábado, los asistentes podrán participar en los talleres de artesanía y descubrir las diferentes técnicas sobre ilustración, estampación, cerámica, serigrafía, collage o poesía, entre otras. Actividades impartidas por auténticos expertos en cada materia.

Además, los asistentes podrán vivir un día de cine de la mano de algunas de las mejores películas de la última década en un entorno único a través de las sesiones cine al aire libre que tendrán lugar en la exclusiva terraza. Estas sesiones tendrán lugar martes y miércoles a las 21:00h.

Alba Molina, Pájaro Sunrise, Martirio y Raúl Rodríguez, Los Hermanos Cubero, John Grvy, Hanai Rani o Adriana Proenza, entre otros, serán los encargados de hacer vibrar en los acústicos íntimos que tendrán lugar cada miércoles a las 20:30h. Cervezas Alhambra invita a saborear sus cervezas al compás de las mejores propuestas musicales con el fin de disfrutar experiencias únicas para todos los sentidos. Por ello, los sábados y domingos tendrán lugar sesiones DJ set y aperitivos de la mano de artistas de la talla de Guille Milkyway o Axel Pi, integrante del grupo Sidonie, entre otros.

Sobre Cervezas Alhambra

Nacida en la ciudad de Granada en 1925, y desde 2007 parte de la compañía familiar 100% española líder del sector cervecero en nuestro país, Mahou San Miguel, Cervezas Alhambra lleva décadas elaborando cervezas de gama Premium (Especialidades) a través de meticulosos procesos de elaboración de carácter artesanal. Cuenta con una gama de cuatro cervezas: Alhambra Reserva 1925, Alhambra Especial, Alhambra Tradicional y Alhambra SIN, destacadas por su calidad excepcional y sabor único. Para más información visite el sitio web corporativo de Cervezas Alhambra: www.cervezasalhambra.es

Sobre Mahou San Miguel

Compañía familiar 100% española, líder del sector cervecero en nuestro país con una cuota de producción del 34%. Dispone de 11 fábricas de cerveza –ocho en España, una en India y dos en EEUU–, cuatro manantiales y plantas de envasado de agua y un equipo cercano a los 3.200 profesionales.

Cuenta con 129 años de historia, que comienzan con el nacimiento de Mahou en 1890 y continúan con la adquisición de San Miguel en 2000, la incorporación de la marca canaria Reina en 2004, la de Cervezas Alhambra en 2007 y la de Solán de Cabras en 2011. Posee un amplio portafolio de cervezas nacionales, con productos pioneros en su categoría, y una variada gama de cervezas internacionales y marcas de agua. La internacionalización es uno de los ejes estratégicos para su desarrollo y está presente en más de 70 países.

