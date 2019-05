Más de 100 gestorías se unen para lanzar un portal de transferencias de coches y motos entre particulares Comunicae

miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:41 h (CET) Con transferenciasdecoches.es y transferenciasdemotos.es, gestorías de todas las regiones y comunidades autónomas facilitarán la gestión de transferencias de vehículos entre particulares con seguridad y al mejor precio Servicios Generales IMPORGES, empresa dedicada a la prestación de servicios de gestión para el automovilista, anuncia hoy el lanzamiento de los portales transferenciasdecoches.es y transferenciasdemotos.es a través de su plataforma GESPLUS. El portal supone una innovación en cuanto a la forma en la que el particular puede realizar la transferencia de su vehículo, proporcionando un entorno único en el que se le dirige hasta la gestoría más cercana, se le da una valoración de la operación, se conecta telemáticamente con la DGT para obtener información sobre la situación del vehículo y se cierra un coste reducido de 50€ en honorarios, que representa un descuento medio del 20% sobre la media habitual en este concepto.

Dado que la proximidad de la gestoría recomendada es clave para que el cliente concluya la gestión en persona, para hacer posible este servicio unificado a nivel nacional ha sido necesario el acuerdo de más de cien gestorías repartidas por todo el País. Así, tranferenciasdecoches.es y transferenciasdemotos.es cuenta con presencia en todas las comunidades autónomas, siendo capaz de calcular los costes según la localización en la que se encuentren propietario y/o comprador del vehículo.

Además transferenciasdecoches.es y transferenciasdemotos.es proporcionan al cliente un servicio completo que incluye la recepción y verificación de documentos, el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, la gestión del cambio de titularidad en Jefatura Provincial de Tráfico, la obtención del nuevo Permiso de Circulación y todo el asesoramiento necesario para que el cliente tenga una excelente experiencia tanto en la web como una vez en la gestoría.

“En España se producen 1,7 millones de transferencias de coches y motos entre particulares al año. Hemos querido lanzar un portal que aporte valor añadido a todas estas personas unificando el servicio a nivel nacional y evitando así que se encuentren con versiones o precios dispares y en ocasiones arbitrarios o incompletos”, comentó Esperanza Lara, Directora General de la iniciativa. “Llevamos sólo unas semanas con el portal en funcionamiento y observamos que la gestión en cercanía y un diseño optimizado de la Web para proporcionar una buena experiencia y valor añadido hacen que el particular elija y recomiende nuestro portal. Nuestra proyección indica que en 2020 estaremos realizando entre el 20 y el 25 por ciento de las transferencias entre particulares ejecutadas en España,” concluye Lara.

