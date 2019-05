Petronieves amplía su red de estaciones con una nueva gasolinera en Torrelavega Comunicae

martes, 21 de mayo de 2019, 17:47 h (CET) El grupo energético Petronieves cuenta con una nueva estación de servicio en la provincia de Cantabria El grupo Petronieves sorprende con una nueva apertura y abre su primera estación de servicio en la provincia de Cantabria, en la localidad de Torrelavega.

La estación se encuentra en la calle Barrio Sierrapando, número 371 y cuenta con un horario de atención personal 24 horas, de lunes a domingo, donde el cliente puede beneficiarse del servicio cómodo y rápido de repostaje asistido. Está ubicada en la entrada-salida del municipio con acceso directo a la autovía A67/A8, en el segundo complejo comercial más grande de la zona donde se encuentran todo tipo de comercios.

La empresa, especializada en la venta y el transporte de todo tipo de carburante tanto para uso particular como profesional, ha previsto para esta estación, la comercialización de los cuatro principales productos para automóviles que demanda el mercado actualmente: gasóleo A, gasóleo A Premium, gasolina 95 y AdBlue.

La compañía está centrada en el desarrollo de nuevos productos y servicios para profesionales y particulares, convirtiéndose en un gestor integral de las necesidades energéticas de cada uno de ellos.

Además, Petronieves con su campaña de lanzamiento ofrece el repostaje al mejor precio de la provincia, por un tiempo limitado, utilizando su tarjeta Cliente Plus. Sus clientes Plus, podrán beneficiarse de promociones durante todo el año en cualquiera de las estaciones de servicio Petronieves.

Para convertirse en Cliente Plus, se podrá adquirir la tarjeta de forma gratuita a través de sus estaciones de servicio o bien, vía online a través de https://bit.ly/2VQ6cjY

Petronieves ofrece un entorno más cercano y accesible, adaptando sus estaciones para asegurar sus visitas más rápidas y con el mejor servicio.

Es posible informarse de todas las promociones del momento a través de sus redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/petronieves

Instagram: https://www.instagram.com/petronieves

Twitter: https://twitter.com/Petronieves

