Las mujeres que marcan tendencia en Internet, premiadas por ‘Gente que brilla’

lunes, 20 de mayo de 2019, 13:11 h (CET) • Estos galardones reconocen el talento femenino en el ámbito digital • Durante el evento se ha leído un manifiesto por la igualdad real, también en el mundo digital, que está disponible en Change.org Es mucho el talento femenino presente en nuestra sociedad. Desde líderes en empresas tecnológicas, hasta mujeres que abanderan proyectos solidarios o que están marcando tendencia por su originalidad, haciéndose escuchar a través de las redes sociales.

Gente que brilla, un espacio digital creado por Iberdrola para dar a conocer historias que no dejan a nadie indiferente, ha celebrado la I Edición de los Premios Mujeres que brillan, también en Internet, galardones que buscan dar visibilidad al talento femenino en el ecosistema digital, por su trabajo, esfuerzo, compromiso y lucha por la igualdad a través de las nuevas herramientas digitales.

Conducido por Esperanza Hernández, periodista tecnológica, el evento ha contado con la participación de Coco Dávez, artista e ilustradora. Durante su discurso inspiracional, ha agradecido a todas las premiadas y nominadas por el tremendo esfuerzo que han hecho para alcanzar sus sueños.

Ganadoras de la I Edición de 'Mujeres que brillan, también en Internet'

Gente que brilla ha entregado sus premios en las siguientes categorías: liderazgo, comunicación y marketing, ciencia y divulgación, emprendimiento y empresas, solidaridad, moda, deportes y mujer revelación. Asimismo, también se ha querido reconocer el trabajo y el talento masculino que apoyan la lucha y creen en la igualdad, en una categoría especial: hombres feministas.

Por último, en la categoría tendencias, el público ha tenido la oportunidad de elegir a las ganadoras mediante una votación online a través de redes sociales, bajo el hashtag #MujeresQueBrillanenInternet.

Liderazgo. Evan Lai, directora general de Foreo España y Portugal. Comunicación y Marketing. Laura Baena, fundadora de Club de Malasmadres. Ciencia y divulgación. Pampa García Molina, periodista especializada en ciencia y tecnología y coordinadora y redactora jefa de SINC. Emprendimiento y Empresa. María Parejo, fundadora de Zarina, empresa de catering y eventos. Solidaridad. María Franco, fundadora de la Fundación Lo Que De Verdad Importa. Moda. Sonia Marina, maquilladora de celeb​rities y creadora de la marca Sonia Marina Cosmetics. Deportes. Patricia García, jugadora internacional de rugby de la Selección Española y creadora de la app PGR App. Tendencias (premio otorgado por el público). La Vecina Rubia, una de las influencers más populares de España. Mujer Revelación 2019. Coco Dávez, artista e ilustradora. Hombre Feminista. Octavio Salazar, jurista español conocido por sus trabajos sobre igualdad de género. Las mujeres triunfan en el mundo digital

El encuentro ha terminado con una mesa redonda en la que se ha analizado y debatido el papel de la mujer en el mundo digital y se ha hablado de la experiencia personal de cada una de las ponentes. En ella han participado Irene Milleiro, directora de campañas de Europa y Australia de Change.org; Sol Aguirre, creadora de Las Claves de Sol; Belén Brito, directora de Marketing de Check Point para el Sur de Europa; Patricia García, jugadora internacional de rugby de la Selección Española y creadora de la app PGR App; Lola Puerta, directora general de GoDaddy para el Sur de Europa; Carolina Denia, periodista y creadora de Clipset; Elena González-Blanco, general manager de Europa en CoverWallet, y David Velduque, creador de Neurads y director de cine.

Durante el coloquio se ha subrayado la importancia de animar a las mujeres, desde edades tempranas, a interesarse por el ecosistema tecnológico y se ha resaltado la existencia de techos de cristal y la necesidad de eliminar las barreras y obstáculos que se encuentran en el desarrollo de su carrera profesional.

Durante el coloquio se destacó que el ámbito tecnológico es joven y ese factor ayuda a que las mujeres puedan unirse con mayor facilidad, consiguiendo que ambos géneros estén al mismo nivel.

El evento concluyó con peticiones por la igualdad de género en el ámbito de Internet. González-Blanco afirmó que “el mundo digital comenzó con la arroba (@), y eso quiere decir que no hay géneros”, Por su parte, Lola Puerta reclamó más mujeres en los puestos que toman decisiones, mientras que Irene Milleiro pidió mayor presencia de mujeres en los altos cargos “porque demostraríamos lo que valemos”.

Manifiesto por la igualdad real

Durante la entrega de premios se ha leído un manifiesto por la igualdad real, también en el mundo digital, publicado en Change.org, y cuyos principales objetivos son eliminar las brechas, dar visibilidad a todos los profesionales del ecosistema de Internet, sea cual sea su género, y potenciar la presencia pública de mujeres profesionales digitales.

