La primera campaña internacional de comunicación de Compactor se hace viral

viernes, 17 de mayo de 2019, 16:31 h (CET) La primera campaña internacional de comunicación de Compactor, basada en un vídeo Youtube original y emotivo, se hace viral. La empresa francesa especialista en orden y decoración apuesta fuerte y reafirma su ambición internacional El grupo francés Compactor apuesta fuerte por su primera campaña internacional de comunicación: un vídeo emotivo para recordar el lugar discreto pero esencial que ocupa el orden en el día a día de las personas.

La familia y los momentos más importantes de la vida

En solo un minuto, Compactor muestra una madre y su hija en diferentes momentos de su relación: infancia, adolescencia y edad adulta.

VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ly0WcjR2gJE

Más allá de las emociones que genera el vídeo (el primer osito de peluche, la crisis adolescente, irse de casa de los padres), se ve como las cajas de almacenamiento al vacío compactor están presentes en todos los momentos clave de la vida familiar.

En la primera escena aparece una madre y su hija preparándose para irse de vacaciones a esquiar, en la segunda escena se ve el cambio de armario y en la tercera la niña ya es adulta y se va de casa. En todos estos momentos tan importantes para la vida de una persona, el orden es esencial. En cada una de estas escenas las cajas de almacenamiento al vacío compactor están presentes, protegen y conservan los recuerdos de infancia que tanto gusta volver a ver en la edad adulta. Además, las cajas de almacenamiento al vacío no sirven solo para esto: sirven también para guardar la ropa, mantas y edredones y al mismo tiempo economizar espacio en habitaciones y armarios.

El hashtag #ordenarescuidar resume perfectamente la campaña y los valores de la marca francesa.

Compactor: la solución revolucionaria que una vez se prueba, no se puede dejar de utilizar

Las cajas de almacenamiento al vacío compactor no son solo cajas. Son una tecnología al vacío desarrollada en Francia y fabricada en España. Un producto 100% europeo que permite proteger las pertenencias contra la humedad y el paso del tiempo, ganando al mismo tiempo hasta un 75% de espacio en armarios y estanterías.

Una empresa familiar

Compactor se fundó en Francia por Giulio Epicureo, un emprendedor de origen italiano que acaba de ganar el premio de los emprendedores autodidactas 2019 de la región Norte en Francia y ha sido finalista a nivel nacional. Con solo 24 años, Giulio Epicureo fundó su primera sociedad de productos de orden inspirada en un viaje a Estados Unidos: CIE EUROPE.

El hijo del fundador, César Epicureo, es ahora quién lleva las riendas de la empresa. Esta historia familiar y este espíritu emprendedor, transmitido de una generación a otra, ha tenido evidentemente un impacto a la hora de escribir el guion para esta primera campaña publicitaria internacional.

Una campaña Youtube de alta envergadura

Con este vídeo de promoción -realizado por el nuevo centro de marketing del grupo instalados recientemente en Barcelona- Compactor lanza su primea campaña Youtube europea. Los países a los que se dirige la campaña son muchos: Francia, España, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania. El grupo reafirma así su ambición internacional y se impone como uno de los mayores actores del orden para la casa.

