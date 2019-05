Trading Online: consejos para comenzar y tener éxito en poco tiempo La victoria siempre trae felicidad, pero la derrota a veces puede quemar mucho Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 13 de mayo de 2019, 15:48 h (CET) A la apariencia puede parecer la forma más fácil de ganar dinero: invertir unos pocos dólares en una empresa o en una acción, esperar a que suban las acciones y luego participar en las ventas todo lo que pueda. Pero operar con éxito en línea es algo difícil, y uno puede caer fácilmente en el error y fallar, especialmente cuando se trata de "acortar el mercado".



Si tu deseo es dar un paso hacia el éxito en el mercado de comercio en línea, aquí hay algunos consejos paso a paso para hacerlo y comenzar. Recuerda que estas sugerencias no te harán rico de día a noche, pero constituyen una base sólida para comenzar bien y tener éxito en menos tiempo. Sin embargo, te recomendamos que realices un Curso de Trading en línea, siempre que sea posible.



Reconocer la diferencia entre trading e inversión

Por supuesto, ambos involucran los mercados, pero son dos conceptos drásticamente diferentes. Usted invierte dinero en una amplia gama de fondos y los deja a largo plazo. Por el contrario, el comercio se refiere al presente inmediato, a la compra de algo (acciones, oro, moneda extranjera, productos básicos), con la convicción (y esperanza) de que su valor aumentará en un futuro próximo, para que luego pueda ser revendido y obtenido. ganar.



La idea es que a lo largo de los años, algunas inversiones crecerán, mientras que otras no. El comercio se realiza a muy corto plazo, por lo que requiere un compromiso constante y diario.



Identifica inmediatamente tu "nicho"

Dado que la especialización es la clave para un comercio exitoso, es bueno elegir los recursos con los que se tratará con extremo cuidado. Las opciones incluyen acciones, bonos, materias primas, oro y divisas.



Comprar y vender acciones en las bolsas de valores nacionales e internacionales es probablemente la opción más conocida (también es el lugar donde los mercados populares en línea generalmente permiten el comercio) pero no es la más simple. Las tendencias del mercado señalan que el comercio de divisas es mucho más sencillo, ya que son menos "volátiles".



Sin embargo, no es obligatorio ir necesariamente en la dirección más simple. Es mejor entender en qué sector estás interesado. Para convertirse en un operador experimentado, debes conocer el funcionamiento interno del sector elegido y, para ello, necesitas ponerte en contexto.



Cómo entender la derrota

La victoria siempre trae felicidad, pero la derrota a veces puede quemar mucho. Este comportamiento se llama "aversión a la pérdida", un principio bien conocido de la psicología del comportamiento y la economía. La aversión a la pérdida es la razón por la cual las personas tienden a abandonar el mercado comercial cuando se produce una amarga derrota.



No abandones la primera decepción. Comparta, analice tus errores, planifique un calendario económico de Forex o un calendario preciso de inversiones a corto / mediano plazo, y síguelo con absoluta precisión.



No inviertes altas cantidades por cada acción de negociación. El resto de los fondos invertidos se deben colocar en inversiones bien diversificadas, a largo plazo, y preferiblemente en aquellas que proporcionan intereses compuestos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.