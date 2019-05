RankTop, la clave del éxito Hablamos con sus directores de proyectos Redacción Siglo XXI

miércoles, 8 de mayo de 2019, 18:15 h (CET) Entrevistadora: Buenos días. Con las nuevas oficinas, RankTop se ha establecido como un referente nacional del SEO en muy poco tiempo. ¿Cuáles han sido las claves de este éxito? Andrés Calatayud: Buenos días. A mi juicio, la clave principal del éxito parte desde el origen, ya que los fundadores y propietarios, tras muchos años de experiencia en EEUU, trabajando el posicionamiento web para grandes multinacionales americanas, aplican técnicas muy innovadoras en comparación con lo que se venía haciendo en España y el resto de Europa.

Jordi Berbegal: Además, estas técnicas las hemos sabido adaptar a las necesidades del autónomo y la pyme española.

AC: Bueno, y también adaptamos el precio.

(de izquierda a derecha) Andrés Calatayud y Jordi Berbegal, en el Hall de las oficinas centrales de RankTop.



E: Es decir, aplicáis el SEO más puntero a pequeñas y medianas empresas a un precio que en otras circunstancias no se lo podrían permitir.

JB: Correcto, eso es.



E: Os definís como agencia SEO, pero vemos que ofrecéis también servicios adicionales propios de una agencia de Marketing digital 360º. ¿Cómo surge esta tendencia?

JB: Efectivamente, RankTop nació como agencia SEO, y a día de hoy continúa siendo el pilar fundamental dentro de nuestros servicios. Hemos abierto nuevos departamentos como el de redes sociales, programación, diseño y marketing de contenidos.



AC: Esta tendencia surge debido a que los clientes acuden a nosotros principalmente a raíz del SEO pero nos hemos encargado de dar respuesta a todas sus necesidades en cuanto a Marketing Digital. De este modo nuestros clientes pueden centralizar con nosotros todos sus servicios.

E: ¿En qué situación veis actualmente la agencia y el SEO en España?

AC: Ya somos un referente de posicionamiento web a nivel nacional. Pero también somos la agencia que más ha profesionalizado en SEO internacional, de cara a empresas que exportan o desean posicionarse en otros países del mundo, y creo que esta rama del negocio va a crecer mucho en los próximos años.



JB: Estoy totalmente de acuerdo. Además, el posicionamiento web nacional está experimentando un crecimiento de demanda exponencial y nuestras previsiones de crecimiento son mejores que nunca.

E: Andrés, ¿como comenzó tu andadura en RankTop?

AC: En mi caso, por temas familiares, viajo mucho a Estado Unidos, concretamente a Nueva York, una de las ciudades donde los propietarios también trabajaron y donde hubo oportunidad de conocernos. Debido a la afinidad como españoles y profesionales del Marketing, tuve la posibilidad de comprobar como trabajaban y me impactó, pues era muy diferente a las tendencias en España. En cuanto me enteré de que iban a fundar RankTop en España lo tuve claro, quería formar parte del proyecto.



E: ¿Y la tuya Jordi?

JB: Por mi parte, tengo un Máster en SEO, es algo que me apasiona y a lo que me estaba dedicando. En cuanto vi el potencial del proyecto, envié mi CV solicitando una entrevista. Finalmente, tras varias fases de selección, entré a formar en el equipo.



E: ¿Cómo veis la evolución de la agencia de aquí a un par de años?

AC: Estamos creciendo mucho junto a nuestros clientes. De hecho, en el último año hemos multiplicado por cinco la plantilla y continuamos creciendo. Además, tenemos previsto duplicar el número actual de empleados en el plazo de un año.



JB: De hecho, esperamos seguir apoyando a nuestros clientes y a los que se sumen a seguir creciendo, pues como Director de proyectos es lo que más me satisface.

E: ¿Nos puedes contar algún caso concreto?

JB: Recuerdo, no sólo uno sino varios casos en los que clientes que sufrían una decadencia en su negocio físico, acudieron a nosotros en busca de una salida digital.



AC: Y gracias a los resultados obtenidos han conseguido mantener las puertas de su negocio abiertas. ¿Qué mayor satisfacción que ésta podemos obtener?

E: ¿Cómo acompañáis a vuestros clientes en este proceso?

JB: Como Directores de proyectos, estamos permanentemente en contacto con el cliente y supervisando todo el trabajo realizado en los distintos departamentos.



AC: De hecho, nosotros somos la primera toma de contacto con el cliente y, como bien ha dicho Jordi, gestionamos todo el proyecto y las personas implicadas en el mismo.

E: Muchas gracias por esta entrevista. Enhorabuena por el éxito de RankTop. Mucha suerte y seguid así.

JB: Gracias a ti por tu tiempo.



