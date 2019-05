El amor que desborda mamá es ilimitado El amor que desborda mamá es ilimitado, mujeres que dignamente las admiro son aquellas que diariamente se esfuerzan con noble honestidad Carlos Javier Jarquín

lunes, 6 de mayo de 2019, 16:03 h (CET) Terrenalmente nadie abre las puertas de su corazón, de la manera que lo hace nuestra madre, mi máximo cariño para todas ellas que son la celebración e inspiración más grande de esta admirable existencia, sin su extraordinaria creación este mundo desconociera lo espléndido de vivir, la mujer siempre debe ser elogiada, cada uno de sus encantos son el maravilloso adorno de nuestra continua respiración.



Durante ellas están embarazadas esmeradamente deben recibir apoyo, moral y emocional, en este periodo es donde merecen exclusivas atenciones. Es la etapa más difícil que viven, pero es el privilegio encantador que Dios le ha otorgado a la dulce mujer. Una madre desde que descubre que ha salido embarazada, constantemente vive pendiente de la llegada de su bebé, anticipadamente está preparada, lo hace de diferentes formas, frecuentemente consume variedad de frutas, comida y bebida.



El terrible sufrimiento que viven es cuando el hombre es exageradamente irresponsable, son incontables las madres jóvenes que están creciendo a sus hijos sin la presencia de padre. A las madres adolescentes se les suma sinnúmero de dificultades, muchas se inundan de depresión y abortan, es lamentable que una mujer decida actuar de esta forma, mil veces es preferible que des a tu hijo en adopción, él no es culpable de tus decisiones equivocadas, una inocente criatura será la hermosura de tu vida, sin importar las circunstancia del presente...



El amor que desborda mamá es ilimitado, mujeres que dignamente las admiro son aquellas que diariamente se esfuerzan con noble honestidad, para que sus hijos sean personas exitosas, miles por todo el orbe son de gran ejemplo, que porque el hombre las ignoró, cuando necesitaba, a ellas no les importó y siguieron adelante, demostrando con hechos que son capaces de vencer esos oscuros obstáculos que diariamente cantidades de mujeres enfrentan.



Me conmueve profundamente, ver a una mujer de tercera edad abandonada por sus hijos, ¡que absurda injusticia!, ellas no merecen desprecio de ninguna índole, son el único medio por el cual todo ser humano se ha traslado, a este bello mundo, que ruin es pagarle de esa forma, a una madre nunca jamás le pagaríamos todo lo que ella hacen por nosotros, está a nuestro alcance darles infinito aprecio, así como un día ella nos abrigó de su leal afecto.

