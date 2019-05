Elizabeth Franck y su inspiradora trayectoria literaria Franck, ha participado en distintos festivales literarios de diferentes ciudades de México Carlos Javier Jarquín

Este pasado viernes 3 de Mayo se inauguró, el ll encuentro internacional de poetas y escritores en San Luís Potosí México. Conozcamos a Elizabeth Franck y su inspiradora trayectoria literaria, ella es protagonista de este evento internacional, en la inauguración de dicho evento, Elizabeth, leyó parte de su poesía en la Capilla de Aranzazu y en el Club de Leones, de (SLP), en sus propias palabras nos describe su felicidad que desbordó al haber leído parte de su obra literaria: “Me la he pasado muy contenta. Es una muy bella experiencia. Pues además de compartir mis letras y escuchar a más compañeros poetas, la convivencia es muy agradable. El volver a ver amigas que conocí hace un año y coincidir nuevamente, es muy gratificante”…

Miriam Elizabeth Villanueva Franck, nació en México, es maestra, escritora, poeta y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Franco Mexicana, en donde estudió también los diplomados en: Tanatología y Filosofía de la muerte, Psicoterapia Gestalt y Creación Literaria. Cuenta también con el diplomado en Creación Novelística avalado por el CIEAH (Centro de Investigación de Estudios Avanzados en Humanidades).

Eminente promotora cultural Elizabeth, es una eminente promotora cultural, por su resaltada labor en las letras y su trabajo como gestora cultural, fue nombrada Embajadora Cultural de la Academia Nacional de Poesía Sede San Luis Potosí, en agosto de 2018 dentro del marco del Primer Encuentro Internacional de Poetas y Escritores de la Academia Nacional de Poesía, Sede San Luis Potosí, por la poetisa, Odette Méndez Paz.

Talleres literarios Ha participado en muchos talleres literarios, por ejemplo: Taller Literario “El Club de la Serpiente” de Roberto Velasco. Taller de Creación Novelística de Horacio Saavedra. Talleres para escritores independientes y el de poesía erótica de Mónica Soto Icaza. Talleres de Creación Literaria de la Casa del poeta mexiquense de Miguel Eugenio Ortiz Magro, entre otros.

Encuentros literarios Franck, ha participado en distintos festivales literarios de diferentes ciudades de México, en diciembre de 2015 presentó sus libros en la (FIL), Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México.

Participó en el 6º. Festival Literario de Tequisquiapan, Querétaro (octubre 2016).

En el 1er encuentro Internacional de poetas y escritores Cantera Poética Versos del alma de la Academia Nacional de Poesía a través de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística con Sede en San Luis Potosí (18 de agosto de 2018).

El XIV Encuentro Internacional de Escritores de Salvatierra Guanajuato (25 al 27 octubre de 2018).

La 2ª Expo Coloquio Internacional Pre-textos del solsticio en Tlalnepantla de Baz, México (19 octubre 2018).

El 9º Encuentro Internacional “Vuelo de Mujer” Capítulo México en el We Work de Interlomas , Ciudad de México 25 de febrero de 2019)… VI Encuentro de Poetas 2019 (febrero de 2019).

2° encuentro de poetas y escritores, en San Luís Potosí, México 3 y 4 de mayo 2019, organizado por la ingeniera y poeta Odette Méndez Paz.

Libros prologados Escribir un prólogo es uno de los máximos honores, que puede recibir cualquier escritor. Miriam, ha tenido el grandioso prodigio de escribir varios prólogos, por ejemplo: libro “Desde papeles”, de Rosario G. Towns, libro “Corazón de caracola”, Alex Meza Fourzán y la novela “El que a hierro mata a hierro muere”, de Ana Isela Jaramillo.

Libros publicados Elizabeth, ha publicado varios libros, sus poemas han sido publicados en más de 20 antologías nacionales e internacionales. Su obra también ha sido publicada en diversas revistas electrónicas y periódicos de circulación nacional e internacional, también ha brindado muchas entrevistas, para diversos medios de comunicación, tanto de México como de otros países.

“Sanando Almas”, (diciembre, 2012) es una novela corta que habla sobre el proceso de duelo que vivió ante la pérdida de su madre.

“Alma de artista”, (abril, 2016) es una antología poética y de cuentos.

“Con el alma a la intemperie” es un poemario fue publicado en (diciembre de 2017).

“Con toda el alma”, con este libro ganó el 3er. Lugar en el Premio de Novela Corta Rosa Ma. Porrúa 2018 pronto irá ha publicarse. Para los próximos meses estará publicando la novela, “El alma no se equivoca”.

Antologías “Enealogías” Colección La Pluma como Espada (México 2013)

“La Petite Mort” (libro objeto de poesía erótica, México 2015) y “Double Think” coordinadas por Roberto Velasco Bravo, editor de Macondo Ediciones.

“Palabra Florida” de Ediciones El nido del fénix, editorial de Horacio Castillo, (México, junio 2016)

“Versos de Plata” (México, agosto 2016).

“Las voces del Papán” (México, diciembre 2016) y “Poetas por la paz” (México, noviembre 2017).

Decía, Cervantes: “Con un poco de luz y no más sangre” Miguel Hernández: “Tristes armas si no son las palabras” Alberti, clamaba: “¡Paz, paz, paz!, Paz luminosa una vida de armonía sobre una tierra dichosa”. Y a mí, como Blas de Otero: Sólo “me queda la palabra para clamar por la paz y que nuestros corazones abra”.

Que dejemos a un lado los rencores que vuelva a nosotros la prudencia que podamos vivir con alegría que sepamos amarnos sin medida que podamos perdonar las ofensas que no juzguemos al otro sin piedad.

