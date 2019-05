¿Qué es la hipermetropía? Causas y soluciones ​El diagnóstico en los niños suele ser un poco más complicado, ya que no siempre es detectable con la graduación que practica el especialista Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de mayo de 2019, 15:50 h (CET)

¿Qué sabes sobre la hipermetropía? Muchos padecemos esta enfermedad desde muy jóvenes y sin saberlo, ya que la misma se manifiesta por medio de la visión borrosa de objetos e imágenes cercanas. El diagnóstico dependerá del especialista así como las medidas correctivas.



Definición de hipermetropía Comencemos por saber qué es hipermetropía, así que para definirla mejor podemos describirla como un error en el enfoque o de refracción que hace que los objetos que están a distancia se perciban con mayor claridad que cuando los tenemos más cerca.



Así mismo, aquellas personas que padezcan de una hipermetropía a mayor escala pueden experimentar visión borrosa incluso en objetos que estén alejados.



¿Dónde buscar a un especialista? Ante la sospecha de que hay alguna anomalía en tu visión que apunte a una posible hipermetropía, lo más recomendable es buscar la asesoría de centros especializados en enfermedades de la vista o en las páginas web que se dedican a esta materia.



En estas web enfocadas en problemas de visión puedes encontrar mucha información de valor respecto a los síntomas, diagnóstico y tratamiento de defectos como la hipermetropía, el cual es bastante común, ya que uno de cada dos personas la padece en mucha o poca medida.



Además de toda la información, tienes la opción de poder solicitar tu cita online para acudir a la clínica que esté más cercana a tu domicilio.



¿Cómo evoluciona la hipermetropía? Cuando la persona posee un globo ocular muy corto al igual que cuando el cristalino o la córnea tienen alguna malformación, las imágenes se enfocan detrás de la retina y no sobre esta, que es lo normal, siendo el resultado una visión borrosa.



En personas jóvenes se suele compensar esta visión borrosa con un mecanismo conocido como acomodación, el cual les permite ver bien pero a costa de un esfuerzo visual muy grande.



Es así como la visión de una persona con este defecto varía según factores como el número de dioptrías o la edad que tenga. Por ejemplo, un niño tiene buena visión de cerca y de lejos aún con tres dioptrías, pero un adulto de 30 años con lo mismo, se cansará más a la hora de leer.



¿Quiénes están en riesgo de padecer este defecto visual? En general afecta tanto a niños como a adultos y las posibilidades se hacen mayores cuando los padres la tienen.



¿Qué síntomas presenta un individuo con hipermetropía? Si bien es cierto que estos pueden variar de una persona a otra, hay síntomas que son comunes tales como:



Cansancio en la vista Dolores de cabeza Visión borrosa sobre todo cuando el objeto está muy próximo Tratar de enfocar de manera continua, entrecerrando los ojos Estrabismo, en niños principalmente Dolor en los ojos



Es importante saber identificar estos síntomas y acudir al oftalmólogo para una revisión completa de los ojos donde debe estar incluida la dilatación de las pupilas, así obtendrás un diagnóstico acertado y el tratamiento adecuado.



Con respecto al tratamiento de la hipermetropía existen tres formas de corregirla, con las lentes de contacto, gafas y cirugía. El oftalmólogo te informará sobre cualquiera de estas opciones.



¿En qué consiste cada tratamiento? Lentes de contacto Estas lentes tienen la misión de actuar como la primera superficie de refracción de la luz que recibe el ojo, haciendo más preciso el enfoque.



Para un gran número de personas esta resulta la opción ideal, puesto que obtienen beneficios inmediatos tales como, mayor campo de visión, confort y visión nítida.

La cirugía retractiva La finalidad de este procedimiento quirúrgico es modificar la forma de la córnea, dichos cambios perduran en el tiempo y mejoran notablemente la visión retroactiva, disminuyendo considerablemente la necesidad de lentes de contacto y gafas.



En vista de que son varias las opciones, es conveniente discutir la más adecuada para ti con el oftalmólogo.



Luego y dentro de las opciones de cirugía retroactiva podemos encontrarnos el láser, lente intraocular tipo ICL ideal para jóvenes y lente intraocular multifocal ideal para adultos con 50 años o más.



El diagnóstico en los niños suele ser un poco más complicado, ya que no siempre es detectable con la graduación que practica el especialista.



Es por esta razón que para dar un diagnóstico certero en niños, se necesita aplicar unas gotas especiales que relajan el músculo interno y permiten detectar la anomalía por medio de la graduación.



La hipermetropía puede generar de forma inconsciente en los niños aversión por la lectura y problemas de rendimiento escolar, por tal razón es importante estar alerta cuando tu hijo rechace la lectura al igual que la manifestación de los otros síntomas antes descritos, puesto que este defecto pudiera ser la causa de dichos problemas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 26% de los españoles padece astigmatismo Expertos en cirugía ocular dicen que un 30% se someten a cirugía de catarata Uno de cada diez bebés puede padecer una alergia alimentaria Según la Organización Mundial de Alergia, el crecimiento exponencial de este tipo de alergias se considera la “segunda oleada” de la epidemia alérgica Las personas con diabetes presentan tres veces más riesgo de tener periodontitis En Portugal se está evaluando el posible beneficio que se deriva de la creación de espacios compartidos en la comunidad ¿Qué pueden decir las lentillas inteligentes sobre tu salud? Queda claro que los lentes de contacto inteligentes son un gran invento que ha revolucionado la manera de tratar cualquier problema ocular Denuncian que las enfermedades profesionales, especialmente las cancerígenas, continúan estando infradeclaradas Durante 2018, crecieron los fallecidos en accidentes laborales, especialmente in itinere