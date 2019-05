La visita del Papa a Marruecos Juan García, Cáceres Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 2 de mayo de 2019, 17:44 h (CET) Mucho se ha hablado y mucho se hablará sobre la visita del Papa a Marruecos. La visita se desarrollaba mientras se celebraba una “cumbre” árabe en el vecino Túnez, único país donde cuajó un cambio político y social que ha permitido la alianza del islamismo moderado y un liberalismo de cuño árabe que defiende los derechos humanos. Los jefes de Estado árabes acogieron con cierto entusiasmo el documento firmado por el Papa y el rey Mohamed VI sobre la necesidad de promover el carácter específico multirreligioso de Jerusalén. Precisamente el rey de Marruecos es el presidente del Comité Al Qods, nombre árabe de la Ciudad Santa y cuya obligación consiste en defender su identidad.



A propósito de este acuerdo el Papa ha señalado que "se trata de un llamamiento a la fraternidad religiosa, simbolizada en esta ciudad que es de todos nosotros". Más aún, este acuerdo es considerado por el Papa como "un paso hacia delante dado, no por un rey y un papa, sino por dos hermanos creyentes que sufren al ver que esta ciudad de la esperanza no es todo lo universal que queremos todos".

Noticias relacionadas Si hacen el mismo trabajo José Morales Martín, Barcelona Subraya el protagonismo Enric Barrull Casals, Tarragona "Cristo vive" dedicado a los jóvenes Valentín Abelenda Carrillo, Girona ¿Unas elecciones libres en Venezuela? Pedro García, Lleida Límites a la libertad de expresión Jesús D Mez Madrid, Girona