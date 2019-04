¿Cómo ayudan las imágenes adecuadas a aumentar el tráfico de un sitio web? Uno de los factores que Google evalúa de forma especialmente importante es el comportamiento del usuario en la página Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 25 de abril de 2019, 13:45 h (CET) Si tras clicar en un resultado un visitante llega a un sitio web e inmediatamente lo abandona, interpreta que no ha encontrado allí lo que buscaba, y le asigna una valoración menor para ese término de búsqueda. Si por el contrario permanece un periodo relativamente largo, premia al sitio situándolo más arriba en el ranking para dicho término.



La elección de contenido visual juega un gran papel en esta decisión. Además de que, evidentemente, el contenido dé respuesta a lo que desea saber, un sitio con imágenes y vídeos de calidad, genera un mayor tiempo de permanencia, con el resultado ya mencionado.



Además, la decisión de permanecer o no en esa página se toma muchas veces en segundos y tras un rápido exámen general. Está claro que en esta “evaluación express”, el aspecto visual va a jugar un papel determinante, y por tanto cuidar la selección de imágenes cobra especial importancia.



Para asegurarse de que el contenido visual sea atractivo, muchos bloggers recurren a bancos de imágenes como Depositphotos.



En Depositphotos pueden encontrarse una gran variedad de imágenes y gráficos que la propia empresa ha seleccionado entre los trabajos de algunos de los mejores fotógrafos y diseñadores.



Este amplísimo catálogo está disponible por un módico coste y garantiza un alto nivel en los contenidos visuales de cualquier sitio web.



Por otro lado es importante señalar que de cara a generar la mejor impresión posible, es necesario que haya una armonía y una coherencia entre los contenidos visuales que se muestran.



Por excelentes que sean las fotos elegidas, una combinación inadecuada de éstas dará al traste con el efecto que se pretende lograr. Así, si el sitio web tiene un diseño colorido y alegre, lo lógico es mantener esa línea en la selección de imágenes que se emplean para ilustrar los contenidos, y no hacerlo con fotografías en blanco y negro.



En cualquier caso está más que comprobado que un buen contenido se evalúa también por el impacto visual que genera. No se trata de que las imágenes compensen un contenido de texto de baja calidad. Sin un contenido de texto informativo, profundo, claro, y bien estructurado, la permanencia del visitante se antoja complicada.



Pero entre dos sitios que den respuesta a las inquietudes del lector, el factor que desequilibra la balanza es el contenido visual.



Las fotografías de stock juegan un papel importante en generar una buena primera impresión, lo que en muchos casos evita el rebote e invita a continuar explorando el contenido.



A ello hay que sumar que a todo el mundo le gusta que la información se muestre de una manera atractiva, y el uso de estas fotografías consigue dicho efecto.



Por lo tanto, a la hora de pensar en estrategias para aumentar el tráfico de un sitio web, no solo hay que centrarse en estrategias SEO. Llevar al visitante a la web es solo la primera parte del trabajo.



Una vez conseguido, el reto es hacer que permanezca. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nuevos tiempos en el sector de los servicios informáticos Ciberseguridad es el proceso de detectar un uso no autorizado de un sistema informático El sector del juego online, en alza Actualmente, casi un millón de españoles frecuentan los casinos "online" ¿Tengo que ponerle una matrícula a mi dron? Cinco cosas que no sabías sobre este tipo de aparatos En qué deberías fijarte cuando compras un smartphone El sistema iOS tiene una menor fragmentación de hardware que Android Los ciberdelincuentes tardan menos de un minuto en atacar un "honeypot" en la nube La media de ataques fue de trece por minuto