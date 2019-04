Las expectativas de crecimiento y empleo caen significativamente en las TIC, según el barómetro de VASS Comunicae

martes, 23 de abril de 2019, 13:41 h (CET) La incertidumbre internacional y política desinflan las perspectivas de las consultoras y empresas de Informática españolas, aunque mantienen un mejor tono que en el promedio de la UE. La demanda de talento especializado concentra la preocupación del sector, que pierde oportunidades de negocio por la escasez de perfiles Las expectativas de crecimiento y creación de empleo para los próximos meses no son demasiado halagüeñas entre el conjunto de empresarios del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, según el barómetro sobre el clima empresarial y laboral que cada mes realiza la empresa especialista en soluciones digitales VASS en colaboración con el Centro de Predicción Económica CEPREDE.

De acuerdo con los resultados de la última entrega de TIC Monitor, correspondiente al mes de abril, se ha producido un llamativo deterioro de las perspectivas de las consultoras y empresas de Informática respecto a los barómetro anteriores "influido, en gran medida, por la incertidumbre que vivimos en el panorama político internacional y también nacional, con los distintos procesos electorales que tendrán lugar en los próximos meses", según explica Antonio Rueda, profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la UAM y responsable de este barómetro.

Así, los indicadores de clima empresarial de abril referentes a la facturación marcan una puntuación de +38,9 puntos en una escala de +/‐100, lo que supone una bajada de 11 puntos con respecto a los resultados de TIC Monitor de marzo.

No obstante, y a pesar de esta visión poco optimista comparada con las expectativas mostradas en estudios anteriores, el 69,5% de las empresas españolas de servicios TIC apuesta por una mejora de su facturación en los próximos tres meses, frente al 30,6% que percibe un empeoramiento de la situación. En este sentido, España sigue duplicando el promedio neto positivo del sector de servicios TIC en la UE.

Por otra parte, y en términos de creación de empleo a corto plazo, el empeoramiento de las perspectivas es también notable, con un indicador de +24,1 sobre una escala de +/‐100, el peor dato desde enero de 2018 e inferior en más de 20 puntos al del mes de marzo.

Aun así, un 62% de las empresas del sector espera un crecimiento de contratación en los próximos tres meses, mientras el 38% cree que se destruirá empleo. En términos desestacionalizados, no obstante, España sigue siendo un 30% más optimista en este ámbito que el promedio de empresas sectorial de la UE.

TIC Monitor refleja, por otro lado, que los indicadores de actividad y empleo sí mantienen su buen tono. El que mide la evolución de la cifra de negocio ha mejorado respecto al anterior registro, situando el crecimiento interanual de las empresas del sector en un +7,1% (enero 2019 – enero 2018) y recomponiendo así el descenso que se apreciaba el mes pasado. En términos de tendencia, y minimizando los factores coyunturales, el crecimiento trimestral se sitúa en un +5,8%, una cifra significativamente superior al que muestra el conjunto del sector servicios en España (+4,5%).

En lo que respecta a la contratación laboral, el sector TIC se estabiliza en un crecimiento interanual del +5,3%, más del doble de lo registrado por el sector servicios en su conjunto, que en España creció en un +2,2% en este mismo período

Una demanda constante de talento y cualificación

Las actividades relacionadas con los servicios TIC siguen teniendo una gran tracción en la generación de empleo cualificado. Y no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino, también, cualitativo. Según la última información oficial disponible, el valor añadido por persona ocupada asciende a 53.364 euros al año, una productividad muy superior a los 36.468 euros por empleado al año del conjunto del sector servicios.

Para Antonio Rueda , "el hecho de que la variación interanual de esta productividad haya caído (hasta un +1,2%, superior no obstante al promedio nacional) se explica por la acelerada contratación de capital humano en las empresas de consultoría informática. Este sector está apostando claramente por el desarrollo del talento, e invierte continuamente, aún antes de obtener los rendimientos oportunos de las nuevas incorporaciones. El compromiso con la recualificación profesional es total".

