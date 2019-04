Halcón Tiendas de Deporte sorprende con el lanzamiento de su ecommerce Comunicae

lunes, 22 de abril de 2019, 17:50 h (CET) Con un diseño versátil, fluido y accesible desde cualquier dispositivo, el portal online de Halcón Tiendas de Deporte se encuentra a la vanguardia del comercio electrónico, en respuesta a los nuevos hábitos de consumo de su amplia cartera de clientes. Sus más de 1.500 productos están ahora al alcance de un click Los compradores online están de enhorabuena. Halcón Tiendas de Deporte, empresa referencial en artículos y moda deportiva, ha estrenado su tienda online (HalcónTiendasdeDeporte.com), con un diseño vanguardista adaptado a las necesidades de los consumidores de entornos digitales.

En la nueva tienda online de Halcón Tiendas de Deporte, los usuarios pueden tramitar su registro de cuenta en pocos pasos, teniendo acceso a secciones como Mi cuenta, Mis pedidos o Mi lista de deseos. En esta última página se encuentran los productos que han sido añadido a la wishlist haciendo click en el icono con forma de corazón.

El ecommerce de Halcón Tiendas de Deporte destaca además por disponer de una navegación sencilla e intuitiva, con un menú principal donde pueden encontrarse fácilmente las principales categorías de la tienda: Hombre, Mujer, Niño/a, Marcas y Contacto, sin mencionar otras opciones, como Mi Cuenta o el carrito de compras. La presencia de un buscador avanzado ayuda a los consumidores a encontrar artículos muy específicos con rapidez.

Pero además, este portal cuenta con diseño web responsive, beneficioso para una óptima navegación desde cualquier dispositivo (desde móviles y tablets hasta ordenadores de sobremesa). Esta característica demuestra la intención de Halcón Tiendas de Deporte de aproximar su stock a todos los consumidores.

Conscientes de la importancia de la seguridad, esta tienda de deportes ofrece un sistema de Pago Seguro. Y es que sus clientes pueden pagar a través de PayPal o con tarjeta de crédito/débito VISA, Mastercard, Maestro y Visa Electron, con la garantía de que sus datos están protegidos. El uso de protocolo ‘Https’ y de certificado SSL (secure sockets layer) aporta un plus a la ciberseguridad de este ecommerce.

Otra de las fortalezas de Halcón Tiendas de Deporte son sus rápidos tiempos de envío. Su almacén logístico de más de 1.000 metros cuadrados, además de proveer existencias a sus sucursales físicas en el Parque Oeste y en la Avd. Marie Curie de CC H2O en Rivas Vaciamadrid, en Móstoles y en Valladolid, les permite realizar envíos en 24 horas (same day delivery) y en 48 horas a través de Tipsa o Nacex.

Por otra parte, Halcón Tiendas de Deporte aporta un valor añadido a sus clientes, al ofrecerles el envío gratis en pedidos superiores a 60 euros. Comprometidos con su satisfacción, este ecommerce garantiza devoluciones dentro de los 14 días subsiguientes a la recepción del producto.

Esta iniciativa de Halcón Tiendas de Deporte no sorprende a los especialistas en ecommerce, debido a la fuerte tendencia alcista de las compras online. Según Statista, las ventas online de calzado en España alcanzaron los 2.644 millones de dólares en 2018 (unos 2.353 millones de euros).

Para 2019 y 2020, además, se estima que la venta online de calzado rebasará los 2871 millones y los 3109 millones respectivamente. Pero los profesionales de Halcón Tiendas de Deporte entienden que estar en el lugar y el momento adecuados no es suficiente: el producto y el servicio marcan la diferencia.

Halcón Tiendas de Deporte: más de 1.500 productos al alcance de un click

A través de su tienda online, Halcón Tiendas de Deporte amplía el alcance de su stock, poniendo 1.500 de sus productos estrella a disposición del consumidor online.

Y es que este ecommerce cuenta con una amplia selección de zapatillas, ropa, complementos y equipos deportivos de las mejores marcas, como Adidas, ASICS, Puma, Reebok, Nike, Converse, John Smith, Joma, Kappa, Umbro o New Balance, entre otros prestigiosos fabricantes textiles.

Desde su creación en 1982, Halcón Tiendas de Deporte ha sabido convertirse en una referencia para el público deportista de todas las edades. Su nueva tienda online es una invitación a conseguir los mejores productos al alcance de un click.

Acerca de Halcón Tiendas de Deporte

Halcón Tiendas de Deporte es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos y moda deportiva. Desde su fundación en 1982, esta tienda madrileña se ha convertido en una de las grandes referencias de su sector en la Comunidad de Madrid y Castilla León, con más de 50 profesionales velando por la satisfacción de sus clientes.

