El Festival de Cine por la Noviolencia Activa (FICNOVA) pone en marcha su 5º Edición 2020 con una fuerza renovada

lunes, 22 de abril de 2019, 13:18 h (CET) El día 21 de abril es la fecha señalada para comenzar las actividades en torno a la 5º edición del Festival de Cine por la Noviolencia Activa (FICNOVA). Después del notable incremento de participación de las ediciones anteriores, en el 2018 se recogieron casi mil producciones de 69 países, FICNOVA se va consolidando como el Festival de Cine de referencia en torno a la Noviolencia Los organizadores de FICNOVA estiman que la experiencia acumulada creará las condiciones para ganar, en esta nueva edición, mucha más visibilidad y participación.

El plazo de inscripción de películas a concurso de esta quinta edición se abrió el 21 de abril y estará hasta el 31 de diciembre de 2019.

FICNOVA es un festival de cine “policéntrico” que cada vez cuenta con nuevas sedes. Nace en el 2013 a partir de una iniciativa en los grupos de base de la asociación humanista “Mundo sin Guerras y sin Violencia”, desde entonces y en todas las ediciones, más participantes van definiendo su perfil y su proyección, pudiendo desarrollarse en varios países y ciudades de forma simultánea.

“Queremos difundir la cultura de la no-violencia destacando los logros de los pueblos en esta dirección. Por ello hemos decidido crear este Festival, no como simple altavoz de denuncia de las diferentes formas de violencia, sino para dar a conocer y como efecto demostración, ese otro tipo de respuestas transformadoras no-violentas que ya se están dando en numerosos lugares.

Invitamos a toda conciencia creadora a mostrar en imágenes ese nuevo mundo sin guerras y sin violencia que está asomando desde la horizontalidad del nosotros en muchas personas. Ese nosotros que no excluye a nadie y que reconoce que nada puede estar por encima del ser humano y que ningún ser humano puede estar por debajo de otro.”

UN FESTIVAL EN EL QUE PUEDE PARTICIPAR TODO EL MUNDO

Como se participa

Se diferencian dos secciones del festival para facilitar la participación de todo el que quiera hacer su aporte, una Sección General con categorías para cineastas y para aficionados, y otra Sección especial para Centros de Enseñanza.

El festival sirve para reunir los trabajos de profesionales y aficionados, reconociendo no simplemente la calidad de las imágenes sino la apertura de nuevos caminos en la dirección de la no-violencia. Para ampliar información sigue este enlace: PARTICIPAR

Como se difunde

Todo el material seleccionado y galardonado, se convierte en una herramienta ejemplar para demostrar que otro mundo es posible, por lo tanto, organizaciones y movimientos de base, personas sensibles que sienten el impulso de hacer algo grande y positivo, cuentan con esta herramienta para divulgar, compartir, generar debate, crear foros y una larguísima lista de ideas que ayudan a crear una militancia renovada por un mundo mejor.

Cultura de la noviolencia

Un festival humanista, autogestionado y gratuito, que reconoce y difunde los esfuerzos que está haciendo el nuevo ser humano en todas partes para sacudirse de la violencia, mostrando la necesidad de que "nada esté por encima del ser humano y que ningún ser humano esté por debajo de otro".

Mostramos un cine que nos ayuda a aprender la noviolencia desde la experiencia. Un cine que atiende a mostrar la constante histórica en el ser humano de buscar la superación del dolor y el sufrimiento.

Un cine que ayuda a tender puentes de reconciliación con uno mismo y con los demás. Un cine para vivir.

http://www.festivalcinenoviolencia.org - Secretaría de prensa. FICNOVA, Asociación humanista sin ánimo de lucro con nº de registro 615129 en M.I. español.

