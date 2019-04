Llega la Semana Santa, la gente va de un lado a otro, comienzan las procesiones, largas filas de penitentes con túnicas y capirotes de determinado color, bandas de música y unos pasos en los que se muestra la pasión de Cristo o el dolor de la Virgen.



Me pregunto si los que van en las procesiones, y los que las contemplan como espectadores, sienten algo del misterio de ese Cristo que muere en la cruz por los pecados de los hombres de todos los tiempos o simplemente miran sin más emoción.



En este tiempo en el que Dios resulta cada vez más ausente y las personas cada vez más alejadas de cualquier sentimiento de culpa, de pecado, de necesidad de perdón, la Semana Santa ¿sigue teniendo sentido?



La resurrección de Cristo, su vuelta a la vida después de pasar por una muerte atroz, ¿nos alegra con claridad de Pascua cuando se celebra el domingo o pasa casi desapercibida para la mayoría de la gente?



Este año la batahola de las elecciones y sus propagandas seguramente llegarán a más gente que la muerte y resurrección de Cristo y es una pena. Políticos, batallas electorales, luchas por el poder, todo irá pasando mientras que Cristo permanece siempre, con el corazón abierto, a la espera de que alguien responda a su amor, a su invitación a seguirlo para entrar en la vida que no se acaba.



Nuestros políticos no nos dejarán a todos satisfechos, nos defraudarán a poco que empiecen a gobernar, es seguro que el bien común, las necesidades de todos no serán tenidas en cuenta, aunque algunos lo intenten. La política no resolverá nuestros problemas, nuestras inquietudes y seguiremos envejeciendo sin pausa, pero cualquier momento es bueno para volvernos hacia Dios, pedirle que nos acoja y perdone y también para que nosotros perdonemos a nuestros prójimos, familiares, amigos y enemigos, vecinos, competidores.



Amar a Dios y amar al prójimo fue lo que Cristo nos repitió durante su vida y sigue repitiéndolo hoy desde esa imagen de la procesión, desde el silencio de un templo, desde el Sagrario donde quiso quedarse para siempre para estar cerca de nosotros.



Ya sé que la gente de hoy, incluso los que se dicen cristianos han desertado de la Iglesia, son pocos los que van a misa cada domingo, los que se arrodillan en silencio, los que rezan sin desfallecer, los que se arrepienten de sus pecados.



Desde este pequeño artículo invito a quienes me lean a que no se alejen de la Iglesia y si se han alejado a que vuelvan al calor de un Jesús que nos ama sin medida, que es más grande su amor que nuestros pecados y que nos dejó por madre a la suya cuando moría en la cruz.



Aunque nos hayan tratado de convencer de que no necesitamos a Dios para nada, que nos bastamos a nosotros mismos para decidirlo todo, que los valores de estos tiempos son el dinero, el placer y el poder y que más allá de la muerte no hay nada, miremos aunque sea por un momento a María, la Virgen Dolorosa, nuestra Madre, cuando pase la procesión y quizás suene algo en nuestro interior.