Arenal Sound 2019: Farruko, Anitta, Rayden, Don Patricio y más

@DiarioSigloXXI

domingo, 31 de marzo de 2019, 09:42 h (CET) Cuarto avance de cartel del festival castellonense, que tendrá lugar del 30 de julio al 4 de agosto en la playa El Arenal de Burriana. Catorce nuevos artistas que se unen a los anteriormente confirmados Martin Garrix, Thirty Seconds To Mars, Don Diablo, Vetusta Morla, Karol G, Oliver Heldens, C. Tangana, Morat y muchos más.



Dos de los artistas latinos más internacionales estarán presentes en la décima edición. Farruko y Anitta son los protagonistas de este nuevo avance y es que ambos copan las listas de reproducciones internacionales con sus hits latinos. Mientras que Farruko triunfa con "Calma" y "Si se da", Anitta se encuentra en su mejor momento gracias a sus recientes lanzamientos junto a J. Balvin y Rita Ora & Sofía Reyes. "Kisses" es el título del disco que lanzará la brasileña el próximo 5 de abril. "Contando lunares", el tema de mayor éxito en nuestro país a día de hoy, no podía faltar en Arenal con Don Patricio; Rayden regresará a Burriana para presentarnos su último trabajo mientras que para Toteking será su primera vez ante el público sounder; Otros que no se pierden una buena celebración son Nancys Rubias, aunque también habrá espacio para recordar nuestra reciente adolescencia con las canciones de Pignoise; Dani Fernández, Muerdo, King Jedet, Les Castizos, Brian Van Andel, Flaca y Todo El Rato completan esta tanda de confirmaciones.

