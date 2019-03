Restaurante La Paloma Un clásico que nunca defrauda Ana Ruiz de Infante

sábado, 30 de marzo de 2019, 09:08 h (CET) Llevaba tiempo sin ir al restaurante La Paloma (calle Jorge Juan, 39,Madrid), un clásico de los clásicos del barrio de Salamanca…. No me digáis por qué pero a veces nos dejamos llevar por lo nuevo, locales de moda en los que prima el postureo…y nos olvidamos de los auténticos tesoros de nuestra gastronomía…



La Paloma no defrauda, su mezcla de raíces vasco francesas hacen de su cocina algo único, toque tradicional con una magnífica materia prima y una cocina con productos de temporada. El restaurante, capitaneado por Segundo Alonso (jefe de cocina) y Mariano Ávila (jefe de sala), nos ofreció un menú exquisito con lo mejor de la huerta y el mar: bacalao marinado en aceite de albahaca, foie caramelizado sobre una base de manzana, alcachofas con zamburiñas, espárrago blanco templado con mantequilla de trufa, flor de calabacín en tempura relleno de queso de cabra, ravioli de bogavante con colmenilla relleno de foie, bacalao con ragout de gurumelos, rabo de toro con puré de patatas….y de postre su sensacional y archiconocida tarta de manzana….



Buen hacer, calidad y perfecta elaboración de platos, un clásico con más de 26 años que nos sigue sorprendiendo!

