Los fondos de la Guerra Civil Española, los más consultados en la BNE

sábado, 30 de marzo de 2019, 08:51 h (CET) Los materiales y documentos más solicitados y consultados en la Biblioteca Nacional de España, sobre todo en el departamento de Bellas Artes, son los pertenecientes a la Guerra Civil Española. Los fondos de la Hemeroteca Digital son también una gran fuente de información de toda la contienda.

En estos días (finales de marzo, principios de abril), se cumplen 80 años del fin de la Guerra Civil y los fondos que contiene la BNE relacionados con ella son inmensos. Alberga desde materiales de hemeroteca (diarios y revistas), a documentos, dibujos, carteles y por supuesto, fotografías. Durante el pasado año, 2018, la Biblioteca Digital Hispánica batió un record de visitantes a una colección de fotografías de la Guerra Civil que tuvo 3.414 de accesos durante el año. Actualmente se están catalogando dos nuevas colecciones que contienen unas mil postales relacionadas con la guerra. Un primer fondo que solamente lo integran tarjetas del bando republicano y una segunda colección comprada a Ricardo Donoso, en el año 2011, que se conforma de postales tanto de la República como de la División Azul, pertenecientes año 1942, que combatió en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.

En esos fondos se pueden apreciar imágenes y temáticas de todo tipo. Las relacionadas con la guerra, como las de instrucción militar en las retaguardias o las de llamamiento a lucha para obtener la victoria frente a las fuerzas franquistas. Conmemorativas, como la que muestra UGT con motivo de su 50 aniversario. Otras, que reflejan la crudeza de la guerra, como las que incitan a la evacuación de los niños de Madrid para alejarlos del escenario de batalla.

En las postales también aparecen personajes relevantes de la época como Victoria Kent, Dolores Ibarruri (La Pasionaria), Largo Caballero o el General Miaja. Estas imágenes pertenecen a toda la geografía española (Madrid, Valencia, Barcelona) y a diferentes agrupaciones políticas, como la CNT, el Partido Comunista, las Brigadas Internacionales, entre otras, que una vez diseñadas y realizadas eran enviadas al frente con un gran valor propagandístico. Además, eran hechas por autores no solamente españoles, sino de otras nacionalidades del mundo que demuestran la gran cantidad de personas que acudió a España durante la contienda.

El mensaje que transmiten dichas postales muestra el esfuerzo de las fábricas, produciendo material bélico, la labor de la mujer en retaguardia y las correspondientes agrupaciones femeninas, el trabajo de instituciones como Cruz Roja, y otras imágenes relacionadas con discursos y conferencias durante el periodo de guerra.

Además de la colección de fotografías, la BNE posee mucho más material gráfico de toda la guerra. En lo que se refiere a los últimos días de la contienda, se pueden ver imágenes de las tropas nacionales entrando en ciudades recién ocupadas, actos religiosos, o desfiles triunfales, pero igualmente la crudeza de la guerra en el bando republicano con las evacuaciones de civiles, pueblos y ciudades arrasadas por los bombardeos o gente marchando al exilio.

Los periódicos y diarios de la Hemeroteca Digital muestran las dos caras de la moneda en ambos bandos. Por parte del bando franquista se exalta el triunfo y en los periódicos nacionales como Diario de Ibiza, El Faro de Vigo o La Nueva España, se habla de las últimas operaciones militares en la zona de Levante, así como la situación de Madrid, ya ocupada y se publica el último parte de guerra realizado por el general Francisco Franco el 1 de abril de 1939.

Por parte del ejército republicano, los periódicos madrileños son los más destacados. Corresponden a los últimos días de marzo y en ellos se puede leer sus últimas publicaciones antes de ser ocupados por las tropas nacionales. El Heraldo de Madrid, o La Libertad, hablan de la paz y de la rendición para finalizar la guerra.

