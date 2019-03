Ventanas REHAU: eficientes, respetuosas con el medio ambiente y con corazón de material reciclado Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 17:09 h (CET) Por su larga vida útil y resistencia, el PVC ha sido siempre un material muy valorado y considerado como idóneo para soluciones constructivas sostenibles. Con una vida media de más de 50 años, la instalación de ventanas de PVC reduce la necesidad de sustitución/renovación, lo que se traduce no solo en un ahorro significativo en su adquisición, sino también en la energía necesaria para su fabricación, transporte y uso de materias primas Como empresa líder en diferentes soluciones para el sector de la construcción, REHAU es consciente de su responsabilidad frente a las personas y al medio ambiente. Por ello, una de las principales preocupaciones de la multinacional alemana es establecer procesos de desarrollo y fabricación completamente alineados con los fundamentos de la construcción sostenible.

Sus ventanas de PVC, fabricadas a base de polímeros innovadores y resultantes de procesos productivos totalmente respetuosos con el medio ambiente, son una prueba del compromiso medioambiental de REHAU.

Por su larga vida útil y resistencia, el PVC ha sido siempre un material muy valorado y considerado como idóneo para soluciones constructivas sostenibles. Con una vida media de más de 50 años, la instalación de ventanas de PVC reduce la necesidad de sustitución/renovación, lo que se traduce no solo en un ahorro significativo en su adquisición, sino también en la energía necesaria para su fabricación, transporte y uso de materias primas. Por su alto grado de eficiencia energética, proporciona un ahorro en el consumo energético en la vivienda a lo largo de su vida.

Por consiguiente, el uso de ventanas de PVC colabora con la preservación de los recursos naturales y contribuye a disminuir las emisiones de CO2.

El compromiso de la multinacional alemana con el medio ambiente va incluso más allá, impulsando de manera activa el reciclaje de los perfiles de PVC de ventanas antiguas, aprovechándolos casi en su totalidad para la fabricación de nuevos elementos con la misma garantía de calidad y altas prestaciones de las ventanas fabricadas con materiales nuevos.

ECO PULS: el sello para las ventanas que protegen los recursos naturales

Para garantizar la fabricación de sistemas de ventanas con material reciclado en el corazón de los perfiles, REHAU ha creado un sello propio: ECO PULS. Asimismo, la empresa cuenta con el reconocimiento VinylPlus Product Label, el primer sello europeo de producto para ventanas de PVC Sostenibles.

La etiqueta garantiza el cumplimiento máximo de los estándares de sostenibilidad en la fabricación de ventanas de PVC, a través de la optimización del uso de materiales en el largo ciclo de vida de los productos, así como su proceso de reciclaje. Gracias a ello, han dejado de emitir cerca de 97.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

No cabe duda de que las ventanas REHAU son sinónimos de eficiencia y sostenibilidad. Con una clara vocación del uso responsable de materias primas y la implementación de un sistema de reciclaje de ventanas de PVC en constante evolución, la empresa no solo cumple con las normativas medioambientales internacionales más exigentes, sino que ofrece a los propios consumidores finales la posibilidad de instalar soluciones constructivas alternativas que cuidan de nuestro 'hogar común', a la vez que consiguen el máximo bienestar dentro de la vivienda.

Más información: https://www.rehau.com/es-es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.