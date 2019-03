Expomaquinaria cumple 10 años Comunicae

lunes, 25 de marzo de 2019, 11:56 h (CET) Despues de años de largo y constante crecimiento la empresa Expomaquinaria dedicada a la venta y mantenimiento de Maquinaria de Hostelería cumple su décimo aniversario. Nuevos e importantes proyectos están en el horizonte próximo de esta empresa familiar aragonesa que se ha caracterizado por su capacidad para innovar en el sector de la hostelería y transmitir a sus clientes seguridad y fiabilidad tanto en los productos como en los servicios que ofrece Expomaquinaria nace el 8 de abril del 2009, en plena crisis y en un sector en recesión, apostando por las nuevas tecnologías, la venta por internet y el marketing digital como fórmula para llegar a sus futuros clientes. Su gerente y Fundador Juan Pedro Ruesca comenta:

"Los primeros años fueron muy complicados, había mucha desconfianza en la venta por internet, los transportistas no estaban acostumbrados a entregar máquinas grandes, incluso los propios fabricantes de maquinaria y mobiliario para hostelería nos veían como un bicho raro; realmente las dificultades que tuvimos fueron la escuela que nos permite hoy en día diferenciarnos del resto de nuestros competidores y seguir siendo lideres en la venta por internet de equipamiento de hostelería".

Aunque Expomaquinaria surge como empresa de venta por internet los métodos de comercialización son tradicionales; simplemente se basan en la atención al cliente y el servicio postventa; a diferencia del resto de empresas dedicadas a la venta on-line (que simplemente ofrecen productos) el cliente de Expomaquinaria recibe asesoramiento personalizado con el objeto de que realmente lo que compra sea lo que necesita y eso se nota en los ratios de devolución de mercancía que son prácticamente inexistentes.

Otro de los puntos fuertes de la compañía es la gestión de garantía y post-venta, Expomaquinaria se diferencia de sus competidores al ofrecer a sus clientes 'Garantía Extendida' en la mayor parte de sus productos incluyendo 'Desplazamiento de un técnico, Piezas y Mano de obra'.

En el sector profesional de la hostelería las páginas de venta por internet la garantía de los equipos es 'Solo Piezas' por lo que el cliente ante un problema se tiene que buscar un técnico que le revise la máquina, enviar las piezas defectuosas y si estas están estropeadas se las cambiarán para que su técnico las instale. "Un absoluto caos".

En palabras de su Gerente: "Una empresa no nace, sino que se hace, es por esto que hoy estamos más seguros de nosotros y de las capacidades de nuestro equipo, por esto somos capaces de aportar soluciones a las necesidades de nuestros clientes y los retos que nos plantean".

Expomaquinaria está especializada en las siguientes áreas:

Cocina Industrial: Desde la pequeña cocina snack de un bar hasta grandes instalaciones de cocinas industriales, es partner y servicio oficial de uno de los mejores fabricante de cocinas industriales: REPAGAS.

Ventilación y Extracción: Campanas extractoras industriales y sistemas de ventilación para cocinas, salones y hoteles.

Refrigeración y Frío Industrial: Refrigeradores, máquinas de hielo, abatidores de temperatura y equipos de refrigeración industrial.

Mobiliario de Acero Inoxidable: Mesa de acero inoxidable, Armarios y Encimeras Inox.

Lavandería y Lavado Industrial: Maquinaria para Lavandería Industrial y lavavajillas y lavavasos para Hostelería.

Maquinaria de Hostelería: Maquinaria auxiliar para la preparación estática y dinámica de comida, en bares y restaurantes.

Mobiliario de Hostelería: Diseño y equipamiento de bares, restaurantes hoteles y residencias.

Estos son los pilares principales de Expomaquinaria, una empresa en constante innovación, con importantes márgenes de crecimiento yque con el paso de los años se ha asentado en el sector del equipamiento de hostelería como un auténtico referente.

Nuevos retos le esperan a esta empresa aragonesa para la próxima década entre ellos conseguir que su filial Medinox dedicada al equipamiento clínico consiga hacerse un puesto en el complejo mercado de la sanidad.

Expomaquinaria es una empresa orgullosa del camino que ha recorrido desde el año 2009, del equipo de personas que trabajan día a día con ilusión y de los compañeros de viaje que ha conseguido en estos 10 años; su mayor ilusión es seguir creciendo con ellos, aportando valor a sus clientes, a su equipo y a la sociedad.

