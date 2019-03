En España, tres de cada cuatro travel managers son mujeres Actualmente la tecnología juega un papel fundamental en el sector Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 22 de marzo de 2019, 13:52 h (CET) El Travel Manager, una figura prácticamente inexistente a principios de la década de los 90, ha ido cobrando importancia y presencia en el mercado hasta convertirse en un imprescindible para la gestión de los viajes corporativos de cualquier empresa. A día de hoy, en España, más de un 70% de los agentes de viajes son mujeres con una experiencia de 10 años en el sector.



Una tercera parte de estos profesionales cuentan con estudios superiores, los cuales contemplan licenciaturas, postgrados y másteres. Sin embargo, según uno de los últimos informes de la Asociación Ibérica de Viajes de Negocios (IBTA), solamente un 43% cuentan con estudios específicos. En 2012, el número de profesionales con estudios específicos era del 33%, con lo cual se ha incrementado en un 10%.



Santiago Montero, CEO de Aervio, la plataforma de Inteligencia Artificial para la gestión de viajes corporativos, destaca que “la figura del Travel Manager es imprescindible. Se trata de profesionales altamente competitivos que, gracias a su elevado conocimiento del mercado, pueden ofrecer una atención personalizada y muy cercana al cliente”.



El nuevo perfil del Travel Manager

Actualmente las compañías están evolucionando hacía un nuevo modelo de negocio, en el que la tecnología juega un papel fundamental, facilitando el trabajo a los travel managers.



“En Aervio, toda la parte de labor del travel agent que no aporta valor, queda automatizada, de manera que el profesional puede centrarse exclusivamente en el cliente para ofrecerle un servicio único y exclusivo” indica Montero. Además añade que “por el momento, es impensable que la figura del agente de viajes desaparezca ya que cuenta con un conocimiento global que las máquinas no podrán alcanzar hasta dentro de varias décadas”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.