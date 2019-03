Las empresas tardan más de 200 días en darse cuenta de que han sufrido un ciberataque

Se dice que nueve de cada diez compañías han sido víctimas de un ciberdelito. Pero también se asegura que las empresas se dividen entre las que lo han sufrido y las que aún no lo saben. Las amenazas que rodean a la ciberseguridad son evidentes: malware, virus, fraudes, contenidos abusivos… y los datos revelan que cada empresa pierde unos 20.000 euros de media con cada ataque.



Pero todos estamos expuestos a ellas. Empresas y ciudadanos. Porque los delincuentes utilizan el ciberespacio para hacernos daño y es ahí donde minusvaloramos la importancia de la seguridad. En qué páginas web entramos, a quién le proporcionamos nuestros datos, dónde compramos, cómo nos protegemos… Sólo el año pasado, Incibe gestionó más de 110.000 incidencias, y el tiempo medio que tardamos en darnos cuenta de que nos han atacado es de 200 días.



De todas las amenazas, pero también de las enormes oportunidades del sector se habló hoy en una mesa redonda organizada por IMF Business School en su sede de Madrid. En ella participaron Juan Delfín Peláez, experto en seguridad de Incibe; Abel González, director en Deloitte España; Jaime Catalán Berriatúa, Services Presales Engineer en WestconGroup; y Alfonso Pastor, socio de LEET Security. La mesa estuvo moderada por Álvaro Dantart y José Antonio Redondo, director internacional y responsable de Estrategia Digital de la escuela, respectivamente.



Todos coincidieron en la importancia de la formación y también en la concienciación. “Los últimos datos revelan que más de 7.000 millones de correos electrónicos han sido hackeados. ¡Eso es toda la población mundial!”, explicó el portavoz de Incibe, para el que la ciberseguridad es una asignatura en permanente actualización. “Últimamente estamos detectando muchos incidentes con las criptomonedas”, afirmó. Jaime Catalán trasladó la importancia de la prevención en nuestro día a día. “Si quieres tener un asistente virtual en tu hogar, antes piensa: ¿tienes el wifi protegido? Existen un montón de cosas que pasamos por alto en nuestro día a día”.



Para Abel González, de Deloitte España, la clave está en el desconocimiento, porque asegura que muchos incidentes no se reportan “porque no se sabe que están sucediendo”. Pero es un tema tan estratégico para todos que apuntó: “Hasta Marc Zuckerberg y las marcas de coches están haciendo marketing con la seguridad”. También animó a los asistentes a formarse, ya que la ciberseguridad es uno de esos sectores en los que hay pleno empleo.



Alfonso Pastor señaló la labor importante que están desarrollando las startups proponiendo nuevas soluciones ante nuevas amenazas, y aclaró que, en numerosas ocasiones, aunque las empresas estén protegidas, son sus proveedores los que le dan tanta importancia a este tema. “Tenemos que examinar cómo supervisamos nuestra cadena de suministro. A veces basta la confianza, otras veces pides un certificado, lo pones en un contrato o haces una auditoría específica. Éste último es el mecanismo más fiable”.