Los ataques a aplicaciones cloud aumentan en un 65% durante el primer trimestre de 2019 Los ciberdelincuentes se aprovechan de aquellos protocolos de la nube Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de marzo de 2019, 09:34 h (CET) Se ha publicado su estudio “Cloud Application Attack Snapshot: Q1 2019”, en el que ha examinado más de cien mil ataques a aplicaciones en la nube de organizaciones globales entre septiembre de 2018 y febrero de 2019. Como dato principal, estas acciones dirigidas han aumentado en un 65% durante este periodo. En cuanto al país de procedencia de estos ataques, Nigeria ocupa la primera posición con un 40% de las amenazas, seguido de China que acumula un 26% de los ataques, de acuerdo a las direcciones IP utilizadas.



En este tipo de ataques se emplean técnicas de fuerza bruta junto a inteligencia para descifrar contraseñas, además de sofisticados métodos de ‘phishing’ con los que atraer a las víctimas para que hagan clic y revelen sus credenciales de autenticación, permitiendo así entrar en las aplicaciones en la nube como Microsoft Office 365 y Google G Suite. Una vez que consiguen acceder, los atacantes suelen avanzar posiciones dentro de la organización, desplazándose de forma lateral, a través de mensajes internos de phishing para infectar a otros usuarios, obtener información confidencial y desviar fondos de forma fraudulenta.



"A medida que las organizaciones van migrando a la nube sus funciones críticas de negocio, los ciberdelincuentes se aprovechan de aquellos protocolos heredados que dejan a los usuarios vulnerables a la hora de utilizar las aplicaciones cloud", explica Ryan Kalember, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Ciberseguridad para Proofpoint. "Estos ataques se centran en individuos muy específicos de la organización y no en la infraestructura, siendo su sofisticación y alcance cada vez mayor. Al respecto, recomendamos a las empresas establecer una estrategia de seguridad enfocada primero en la nube, que priorice la protección de los empleados y eduque a estos usuarios para que sepan identificar y reportar estas amenazas avanzadas".



Entre los sectores más atacados destaca el ámbito educativo, tanto con técnicas de fuerza bruta como con intentos de phishing más sofisticados. Esta área, y muy especialmente los estudiantes, resultan muy vulnerables debido a su naturaleza de usuario remoto.



A continuación, otros datos relevantes del estudio de Proofpoint sobre ataques a aplicaciones cloud en función del método empleado por los ciberdelincuentes.



Ataques de fuerza bruta: Los ataques de tipo spray a contraseñas IMAP figuran como la técnica más popular y extendida a la hora de comprometer cuentas de Microsoft Office 365. Se producen cuando los ciberdelincuentes intentan detectar contraseñas comunes o recientemente filtradas entre muchas cuentas diferentes al mismo tiempo.

La mayoría de estos ataques de fuerza bruta proceden de China (53%), Brasil (39%) y Estados Unidos (31%). Más del 25% de los usuarios de Office 365 examinados ha experimentado inicios de sesión no autorizados y un 60% ha sido objetivo de los ciberdelincuentes de forma activa. La tasa de éxito de estos ataques ha sido del 44% durante el primer trimestre de 2019.

Mediante phishing: Los casos de phishing en aplicaciones de cloud tienen su origen principalmente en Nigeria (63%), Sudáfrica (21%) y Estados Unidos a través de VPNs (11%). Los atacantes suelen modificar las reglas de reenvío de emails o configuran las delegaciones del correo electrónico para mantener el acceso. Asimismo, utilizan servicios de VPN llamativos para eludir el acceso condicional y la autenticación basada en la geolocalización. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Regalar en el Día del Padre puede salir hasta un 27% más caro según la tienda online en la que se compre Se acerca el Día del Padre y con él, la necesidad de regalar El mítico chat de terra La llegada y generalización de redes sociales y de mensajería instantánea ha provocado la desaparición de plataformas pioneras en la cibercharla El boom de las apuestas deportivas online en España El sector del juego digital está atravesando un periodo de expansión meteórico El 19,7% de las pymes tienen plataforma eCommerce La digitalización de las pequeñas y mediadas empresas será el punto fuerte de eShow Barcelona 2019 2019, el año de los casinos online en España Los españoles se sienten cada vez más confiados en apostar en línea