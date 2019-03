Hidratación y actividad física Las claves para una correcta práctica deportiva Redacción Siglo XXI

martes, 19 de marzo de 2019, 09:32 h (CET) En la actualidad, cualquier actividad física se reconoce por los expertos como una herramienta que ayuda a mantener y mejorar nuestra salud, tanto física como mental. Según afirma elInstituto de Investigación de Agua y Salud, para estar sanos, no es solo importante realizar deporte, sino saber qué actividad física es adecuada a nuestra edad y las condiciones específicas de cada persona, alimentarnos de manera equilibrada y, muy importante, estar bien hidratados. Es bien sabido que la práctica de ejercicio conlleva un aumento de la sudoración y por lo tanto, un incremento de la necesidad de agua en nuestro organismo. En este punto, es recomendable no hablar solamente de los alimentos que ingerimos, sino también de la cantidad y calidad de lo que bebemos. Laboratorios Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío, muestra los consejos para conseguir una buena hidratación durante la práctica deportiva.

La clave está en tener un buen inicio y mejor final: La práctica deportiva se puede resumir en un ciclo de tres etapas: el antes, el durante y el después. Desde la primera a la última es muy importante mantenerse bien hidratado. La recomendación es beber cerca de medio Litro 1 o 2 horas antes del ejercicio, 100 o 200 mililitros durante la actividad física -cada 15 o 20 minutos- y alrededor de 1.5 Litros por cada kilo perdido una vez finalizada la misma.



Bebe despacio, si llevas prisa: Suele existir la idea equivocada de que el agua se debe beber cuando se tiene sed, y en su caso, la mejor manera de hacerlo es ingerirla de manera rápida o de un solo trago con el objetico de saciar la sed lo antes posible. En realidad, sus efectos son contraproducentes, ya que la mejor manera de hacerlo es tomar agua de entre 10-15ºC lentamente y en pequeños sorbos para mantenernos hidratados constantemente, no crear un colapso en el organismo y que el cuerpo la asimile más rápidamente.



Además, debemos evitar beber agua durante momentos de alta frecuencia respiratoria, hiperventilación, para no privar en esos momentos a nuestro organismo del oxigeno que necesita.





Ayúdate con bebidas ricas en electrolitos: Una alternativa para garantizar el funcionamiento óptimo del cuerpo es el consumo de electrolitos (minerales en estado iónicos) los que aportan y devuelven al organismo los minerales necesarios para lograr una óptima recuperación. Su efectividad está avalada por estudios realizados por expertos de la Universidad de Alicante y por el Departamento de Prevención y Tratamiento de las Lesiones del Deportista de la Universidad Católica de Murcia, donde se ha demostrado que los niveles de sodio, bicarbonato y glucosa se modifican en sentido positivo con la ingestión de electrolitos.

