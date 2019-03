"Tengo en mi haber más de 300 poemas entre impresos y en manuscrito" Entrevista, a Claudia Figueroa, escritora salvadoreña-guatemalteca Carlos Javier Jarquín

martes, 19 de marzo de 2019, 09:15 h (CET) Claudia Alexandra Figueroa Oberlin, (nació el viernes 6 de enero de 1978 en la ciudad de San Salvador, El Salvador) es hija de Fernando Figueroa y Claudia Oberlin, los dos de nacionalidad guatemalteca, por ende obtiene doble nacionalidad. Es novelista, cuentista, ensayista, poeta y maestra. Claudia desde muy niña tuvo la exquisita fragancia de crecer en una familia donde leer era el postre favorito y sugestivo de todos los días, desde que adoptó ese hábito se siente sumamente feliz, en esta entrevista la talentosa maestra nos cuenta en resumen lo más destacado de su experiencia en el arte de su apasionado arte literario. Claudia es colaboradora de la revista literaria digital, La Fabrik de la ciudad de Guatemala, también ha participado en diversos recitales en Guatemala y en El Salvador con poemas de su autoría.

¿Cuántos años tenía cuando aprendió a leer y a escribir?. Claudia: - A la edad de dos años aprendí a leer y a los 3 años de edad a escribir. Desde muy niña mi mamá nos leía a mi hermana y a mí poemas, cantábamos canciones, mi papá nos contaba cuentos, unos se los inventaba, otros eran leídos.

¿A los cuantos años inicias a amar la lectura y ha estudiar filosofía? -Empecé a amar la lectura a los 10 años de edad con los libros de “el barco de vapor” y a esa edad empecé a dedicarme a escribir. Como parte de las fantasías o sueños locos de los niños soñaba que algún cantante famoso cantara lo que para mí eran letras de canciones, cuando en realidad eran poemas. A los 14 años, entré a la escuela de filosofía de Nueva Acrópolis donde me impulsaron a seguir la pasión literaria, en la cual sigo estudiando, escribiendo y he reforzado firmemente mi mundo literario.

¿Quiénes de sus ascendientes eran artistas? -La vena artística siempre la llevé ya que mi bisabuela paterna era cantante soprano de ópera y actriz de teatro en Guatemala, mis bisabuelos maternos eran muy amigos del Nobel de Literatura de (1967), Miguel Ángel Asturias, (1899-1974), tanto así que él fue el testigo de la boda civil de ellos y fundadores de la Universidad Popular de Guatemala, del lado de mi padre está también, la escritora, periodista, investigadora literaria, actriz y poetisa de Guatemala, Luz Méndez de la Vega (setiembre, 1919- marzo, 2012), también el hermano mayor de mi mamá, Fernando Oberlin es arquitecto de la vieja escuela y pintor.

¿Qué otras habilidades artísticas desarrollas?. -La danza oriental, el teatro y pintura son parte de mis pasatiempos preferidos e inolvidables.

¿Cuál es el tipo de lectura que más le gusta leer?. -Realmente me gusta de todo, aunque prefiero mil veces la novela histórica, la épica que contenga aspectos míticos, y como guinda del pastel la poesía.

¿Cuántos poemas has escrito, aproximadamente? -Tengo en mi haber más de 300 poemas entre impresos y en manuscrito. Aunque no publicaba en editoriales, lograba publicar en el periódico local de vez en cuando o en la Gaceta Militar. Hice una recopilación para el General Armando Azmitia del Ejército de El Salvador y ex-director de la Policía Militar, él nos adoptó a mi hermana y a mí como sus nietas, él fue quien siempre me apoyó en el quehacer literario.

¿Dónde y en cuál país estudió su primaria, secundaria y carrera profesional?. -La primaria la cursé en el Centro Escolar La Floresta, la secundaria en el Colegio Salvadoreño Español y me gradué de bachiller académico en el Colegio Bilingüe Roosevelt en el año de 1998. Me titulé de Licenciada en Ciencias de la Educación con Especialidad en Educación Parvularia o preprimaria en 2011 de la Universidad Francisco Gavidia.

¿En qué año publica su primer poemario? -En 2012 tuve el impulso de publicar mi poesía pero siempre encontraba trabas tanto de mi pareja que tenía en ese momento o las mismas editoriales que no publicaban a autores noveles, hasta en 2014 que contacté con una editorial pequeña que hace impresiones a escritores noveles, llamada “Navegando Sueños”, a cargo del poeta venezolano Freddy Ramón Pacheco.

¿Cuál es el nombre de la Radio y de que país es la que trasmite todos los sábados tu serie de cuentos llamada “Las Aventuras de Mindy y Mandy”?. ¿Qué temas abordas en estos cuentos?. -Recientemente, la radio de Tijuana, México, “El Barco del romance, la mujer y la poesía”, ha transmitido los sábados la serie de cuentos llamada ‘Las Aventuras de Mindy y Mandy’, esta serie trata sobre unos hermanitos que viven en un planeta lejano, son príncipes de este planeta que se llama de las virtudes y en su reino hay 7 planetas grandes que tienen el nombre de una virtud en especial, donde hay muchos problemas que ellos deben solucionar: la amistad, la libertad, la paz, la justicia, la honestidad, la tolerancia y la humildad, para el público infantil.

Libros publicados. Despertares – poemario 1 (2015)

La Isla Sagrada– novela corta (2015)

Tras las huellas del amanecer – poemario, 2 (2016). Obras por publicar Versos en el tintero (poemario)

El danzar del alma (poemario)

Las aventuras de Mindy y Mandy 1ª y 2ª parte (cuentos)

Parsifal (novela)

Nimue (novela)

