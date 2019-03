​¿Qué son los nootrópicos? Tipos y cuál elegir

Los nootrópicos, habitualmente conocidos como pastillas inteligentes, son complementos alimenticios naturales que ayudan a potenciar las habilidades cognitivas del ser/cuerpo humano.

Pandora de Bestme es un complemento alimenticio a base de plantas: Bacopa Monnieri, Huperzia Serrata, Ginkgo Biloba, Melena de León, Camelia Sinensis y Coffea Arabica). Es una fórmula 100 % natural y creada para obtener beneficios sin ningún efecto secundario. Todos estos ingredientes son elegidos para llevar su complementariedad y llevar un efecto de sinergia en la mejora de la función cognitiva.



Los efectos de los nootrópicos sobre nuestro cerebro son varios, y se clasifican en efectos a corto y medio plazo. A corto plazo, se observa un incremento de la motivación, concentración sin distracciones, aumentos de la energía física y mental, mayor retención de información y la mejora del estado de ánimo. A medio plazo se ha observado una reducción del deterioro cognitivo (gracias a su alto contenido en antioxidantes, capaces de reducir la oxidación neuronal), mejora de los síntomas de trastorno de déficit de atención y aumento de la energía, sin nerviosismo.



Esos suplementos actúan incrementando la concentración de colina en el cerebro, exactamente donde la molécula se encarga de impulsar las capacidades cognitivas, ya que la colina es precursora de la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se encuentra en el sistema nervioso central y periférico. Se encarga de modular y coordinar la respuesta de las redes neuronales en muchas áreas del cerebro.



Tipos



Existen muchos tipos de nootrópicos, y los escogeremos en función de nuestros objetivos.



La L-Teanina es uno de los nootrópicos más conocidos. Es un aminoácido que se encuentra frecuentemente en el té y es muy eficaz en situaciones de estrés, ansiedad, o incluso para conciliar el sueño. Otro nootrópico es la Bacopa Monnieri, también conocida como la planta de la inteligencia. Sus beneficios son varios, y actúa principalmente sobre las enzimas del cuerpo ayudando a una mejor concentración, reducción del estrés y protección del daño oxidativo de las células neuronales, gracias a su alto contenido en antioxidantes.



Existen muchos más como por ejemplo: la conocida cafeína, la creatina, la Rhodiola Rosea, Tirosina, la Melatonina, etc.



¿Cuál elegir?



Existen varios tipos de nootrópicos en el mercado actualmente, pero ¿cuál tenemos que elegir?

Existen los nootrópicos sintéticos y naturales. Los nootrópicos sintéticos ayudan a la concentración, motivación, y son de acción rápida (actúan a los 30-40 minutos). Provocan una alta estimulación y agitación en algunas personas, y pueden llegar a ocasionar efectos secundarios como: cefaleas, deshidratación, sudoración y ansiedad. Sólo son disponibles bajo una prescripción médica. En cambio, los naturales, como -BestMe Pandora, poseen las mismas características en cuanto en concentración, motivación, e incluso energía, sin nerviosismo. Y no presentan efectos secundarios, sólo una ligera deshidratación en algunos casos. No existen problemas de intolerancia y se pueden conseguir sin receta médica, ya que no son reconocidos como dopantes. De hecho, no es casualidad que muchos famosos como Juanjo Artero, Luisa Martín, Raúl Valero o Aníbal Soto usan Pandora y recomiendan públicamente su consumo.