Las diez predicciones tecnológicas que marcarán el sector público en 2019

Fujitsu ha presentado sus predicciones para el Sector Público para este año 2019. La multinacional señala 10 tendencias fundamentales que marcarán su evolución hacia: una experiencia del cliente más accesible, pensada para el ciudadano más que en los departamentos de la administración pública. Centrando los presupuestos en temas como defensa, seguridad nacional, salud, servicios sociales y transporte ecológico. Bajo un retraso en la transición a la nube, el impulso del blockchain, la llegada de un gobierno digital unido que busca una privacidad de los datos gestionada por el propio ciudadano. A lo que se suma una IA responsable, la búsqueda de elementos para aliviar los presupuestos sanitarios, la ciberseguridad y el comercio transfronterizo.



1. Experiencia del cliente. Los servicios digitales en muchos países ahora prevalecen y en 2019 también serán cada vez más accesibles a través de dispositivos móviles. Por ejemplo, en España, la Agencia Tributaria ahora ofrece numerosos servicios que se pueden administrar desde un teléfono móvil. Los ciudadanos están ya evaluando su experiencia de los servicios digitales del sector público a través de sus expectativas como consumidores. Los procesos torpes y difíciles de usar ya no son aceptables y los gobiernos deben pensar y actuar mucho más como un bien de consumo o como una organización de servicios. Esperamos que la inteligencia artificial utilizada en los asistentes virtuales comience a cerrar la brecha de usabilidad entre los servicios digitales y la forma en que los ciudadanos realmente quieren usarlos en 2019.



Otro tipo de enfoque adoptado por varios gobiernos europeos es la organización de servicios en torno a los "life events" de los ciudadanos, es decir cómo las personas perciben sus propias vidas, mejor que reflejar silos departamentales. Sin embargo, esto tiene consecuencias para el intercambio de datos entre departamentos.



2. Prioridades empresariales. Como siempre, habrá una enorme presión sobre los presupuestos, con decisiones complicadas sobre las prioridades del gasto en 2019. Se espera que el enfoque para la inversión adicional se desarrolle en áreas lideradas por el contexto político, con defensa, seguridad nacional, salud, servicios sociales e Infraestructuras de transporte ecológico (coches eléctricos) ganando terreno sobre otras áreas.



3. Transición a la nube. En 2019, la adopción del cloud público en este sector se retrasará aún más que la del sector privado, aunque se muestran grandes disparidades entre los gobiernos regionales y locales, así como entre los países pequeños y las agencias nacionales o federales en los grandes, donde la inversión en el sistema heredado continuará, debido a la complejidad de la gestión del cambio. Esto implica que el uso de la nube privada local crecerá donde los problemas de gestión del cambio sean mayores, en agencias nacionales y federales en los países más grandes de la UE (Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido), mientras que los países más pequeños y ágiles como Estonia, Finlandia y Malta estarán menos inhibidos para adoptar la nube pública.

Los gobiernos de estos países más grandes que buscan la transformación digital comenzarán a aceptar que una política general de nube pública no se puede dar y reconocer la necesidad de un enfoque híbrido con tiempos de transición más largos. Esto está siendo impulsado por la creciente complejidad, riesgo de retrasos e incluso fracaso en los proyectos en algunos casos. Por ejemplo, muchos departamentos gubernamentales del Reino Unido, comenzaron moviéndose a la nube pública, pero ahora están experimentando los desafíos de administrar múltiples nubes e infraestructura tradicional, todo en paralelo. Esto se ha agravado por la falta de fondos para la transformación de aplicaciones a gran escala, que se encuentra en el corazón de lo que necesitan lograr para alcanzar sus objetivos. Aunque existe el deseo de cambiar estas aplicaciones, este es un viaje de la retórica al realismo, de la visión a la viabilidad.

4. Blockchain. En el 2018 se vio a blockchain, y sus capacidades asociadas como los contratos inteligentes, como la solución a todo tipo de problemas en casi todos los sectores de la industria. El sector público no es diferente, con casos de uso como salud, identidad ciudadana, flujo de comercio e incluso procedencia de alimentos, como buenos candidatos. Se ha podido ver que algún gobierno ha iniciado algunas primeras pruebas y por ello, esperamos que blockchain sea un elemento utilizado para respaldar las asociaciones y los ecosistemas gubernamentales emergentes, donde los servicios se prestarán a través de organizaciones del sector público y privado.



5. Gobierno digital unido y privacidad de datos. En los países con mayor madurez digital, “la fruta madura” en la digitalización de los servicios públicos ya se ha entregado. La forma más importante de mejorar los servicios públicos a partir de este punto, es unir los servicios de manera sistemática a través de los departamentos, creando “digital arenas” que ofrecen valor para los ciudadanos y las empresas. Un ejemplo podría ser unir datos de salud mental en el sistema de asistencia social o de vigilancia, para mejorar el acceso a la atención o para ayudar a personas vulnerables en situaciones difíciles. En términos técnicos, este ejemplo no es un problema insuperable y está llevando al uso de arquitecturas basadas en reglas API. Sin embargo, para que la integración sea efectiva, será necesario incorporar el uso de datos de organizaciones comerciales y del tercer sector, lo que impulsará una revisión de los mecanismos de intercambio de datos, además de la gobernabilidad y la ética de los mismos. Dado que los ciudadanos se muestran cada vez más cautelosos con respecto a la privacidad de los datos por la publicidad negativa de ejemplos insatisfactorios del sector público y privado, se espera un debate profundo y difícil en 2019. Centrado en cuestiones más generales sobre el papel del gobierno y el valor, sus propósitos y también los peligros de una forma sistemática de compartir datos a través del gobierno.



6. Nuevo modelo opt-in basado en los beneficios para la identificación de ciudadanos del Reino Unido. El ID ciudadano es un área particularmente controvertida en el Reino Unido, donde nunca se ha aceptado o implementado por completo, aunque el problema no se puede extender a otros países de la UE, donde ya existen varias soluciones de tarjetas de identificación inteligentes nacionales alternativas. Sin embargo, los esquemas de identidad del Gobierno del Reino Unido, como ejemplo, no han alcanzado los niveles de adopción esperados y se necesitan nuevos enfoques para gestionar la identidad de los ciudadanos, con el objetivo de permitir la adopción masiva de los servicios de gobierno digital. En 2019, esta realización pasará a primer plano, impulsada por el éxito visible del gobierno electrónico en varios despliegues del sector público europeo, como en Finlandia, Estonia y Dinamarca, combinada con la necesidad de reducir el coste de la prestación de servicios y ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso a estos. La resistencia a los esquemas de identidad podría, tal vez, comenzar a reducirse a medida que los ciudadanos llegan a un acuerdo con el nuevo entorno en el que vivimos liderado por los datos, aunque no se espera que este sea un camino fácil. De manera más realista, el enfoque del Reino Unido ahora está evolucionando hacia un modelo opt-in, para permitir la adopción masiva de servicios gubernamentales digitales, al poner a los ciudadanos a cargo de sus datos y permitirles especificar los casos de uso que elijan, a cambio de un mejor servicio.



7. IA explicable y responsable. 2019 verá un uso creciente del aprendizaje automático en el sector público. En última instancia, la IA se trata de tomar decisiones de manera más rápida y eficiente y las implicaciones de su adopción en la prestación de servicios públicos, harán que sea necesario comprender por qué la IA ha tomado una decisión particular y si fue justa. Por ejemplo, en la atención médica hemos visto grandes avances en la IA ayudando a los médicos a diagnosticar melanomas y cáncer, pero si el diagnóstico automático se extiende al tratamiento, la decisión de la IA también debe ser transparente, comprensible y responsable. En Estonia, ya hay movimientos para hacer de la IA una entidad legal, con todas las consecuencias que se derivan de eso. El aprendizaje automático a veces puede ser controvertido cuando simplemente se dirige a la publicidad, pero cuando se trata de objetivos reales, tratamientos de atención o asistencia social, las cuestiones éticas son mucho más altas y necesitarán nuevos estándares de visibilidad en los mecanismos subyacentes de la toma de decisiones.



8. Aliviar las presiones sobre los presupuestos sanitarios. Desde siempre los presupuestos de atención médica han sido una vía de sentido único. Las nuevas tecnologías, los tratamientos y las instalaciones han sido más costosas que los de la generación anterior y los presupuestos públicos se encuentran en un punto crítico en muchos países. Ahora estamos entrando en los primeros años en los que la tecnología reducirá sistemáticamente los costes sanitarios. Hemos hablado ya de la inteligencia artificial para automatizar la toma de decisiones (ver predicción 7) y esto se unirá a nuevos tipos de atención residencial y remota, servicios hospitalarios virtualizados y flujos de información automatizados e integrados desde sensores y diferentes servicios utilizados por los ciudadanos. El potencial es emocionante y amplio.



9. Cíberseguridad. El cíberdelito industrializado y la nueva legislación obligatoria de la UE sobre ciberseguridad, seguirán siendo un desafío para muchas organizaciones públicas. Predecimos un nuevo enfoque preventivo, basado en inteligencia, en lugar del modo reactivo tradicional. También se espera que la IA juegue un papel cada vez mayor en la evolución de la identificación más sofisticada de las amenazas de seguridad cibernética y las formas de responder a estas.



10. El comercio transfronterizo - el ángulo tecnológico. Independientemente de que haya un Brexit suave o duro en 2019, lo que sí será esencial es resolver algunas de las problemáticas asociadas con el cambio en la relación entre RU y la UE. Puede ayudar a mejorar la seguridad y el flujo del comercio y las personas, a través de las fronteras con un seguimiento integrado. Por ejemplo, en el Reino Unido hemos escuchado mucho sobre la posible interrupción de los suministros médicos, los análisis de medicamentos que combinan fuentes de datos del gobierno y fuentes comerciales pueden optimizar las cadenas de suministro de medicamentos, y probablemente veamos un enfoque importante en IoT y analytics (incorporando IA ) para resolver algunos de estos problemas.