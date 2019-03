China, Taiwan y Paraguay: fraternas relaciones transpacíficas La República de China se compromete a brindar una cooperación al Gobierno de Paraguay con 150 millones de dólares Peter Tase

lunes, 4 de marzo de 2019, 16:54 h (CET) En los últimos cinco años, las relaciones fraternas entre la República de China-Taiwán y la República del Paraguay han recibido un realce en materia de cooperación comercial y tremendo avance en cooperación científica, educación terciaria y apoyo técnico de Taipéi en el ámbito de industria agropecuaria.



El 5 de Diciembre del 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador Víctor Bogado, mantuvo una reunión con Diego L. Chou, Embajador de la República de China (Taiwán) en la sala de reuniones de la Comisión Bicameral de Presupuesto.



Al final de dicho encuentro, el representante diplomático de China-Taiwán informó que la cita sirvió para saludar a los Senadores, agradeciéndoles toda su colaboración y ayuda a la embajada. El flamante diplomático, informó a los legisladores acerca de los proyectos de cooperación que su país realizará en los próximos 5 años: “Les manifesté nuestra mejor disposición de colaborar con el gobierno de Paraguay para llevar a cabo los proyectos socio económicos, en beneficio de los hermanos paraguayos”. Entre dichos proyectos de cooperación socio-económica, se pueden citar los de vivienda popular, obras públicas, educación superior tecnológica, cooperación técnica agrícola, así como en los servicios de salud pública y aportes en equipar con tecnología moderna a los hospitales públicos en todo el territorio nacional.



En el área de educación terciaria, está la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay que se encuentra en etapa de inducción de unos 400 jóvenes para iniciar las clases propiamente, en marzo 2019. En cuanto al sistema de becas, el Gobierno de China-Taiwán ofrece cada año, 50 becas a los estudiantes nacionales, para estudiar en Taipéi. De esta manera, el Gobierno Asiático está brindando una ayuda estratégica y asistencia contundente a la República del Paraguay en preparar a 150 nuevos profesionales en cada año. [1]



El 19 de diciembre del 2018, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores, Senador Silvio Ovelar presidió la segunda sesión extraordinaria que tenía como único punto en el orden del día, el “Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de China (Taiwán)”, suscrito en la ciudad de Asunción, el 14 de diciembre del 2018. El acuerdo fue aprobado por unanimidad.



Mediante el referido instrumento bilateral, el Gobierno de la República de China (Taiwán) se compromete a brindar una cooperación no reembolsable al Gobierno de la República del Paraguay, por un monto de ciento cincuenta millones de dólares americanos (U$D 150.000.000) para el periodo comprendido entre los años 2018 al 2023.



En el momento del tratamiento de esta cooperación estratégica transpacífica, el presidente de la Comisión de Hacienda, senador Dionisio Amarilla, argumentó los alcances de la Cooperación Bilateral. El flamante legislador sostuvo que no es un hecho aislado que la República de China (Taiwán), brinde oportunidades a muchos profesionales, y personalidades del mundo científico.



El Senador Amarilla, añadió que “estas dos naciones hermanas, que si bien están distantes físicamente, esa distancia lo acortan por el afecto y la empatía, y por sobre todo, por el sentido humanitario que demuestran ambos pueblos.”



Insisto: “es importante que hagamos saber que los 150 millones de dólares, del acuerdo de cooperación bilateral serán destinados a asistencias en el área de educación, soluciones habitacionales, infraestructura vial, entre otras”, refirió. Finalmente, el legislador Amarilla, agradeció a la República de China (Taiwán), y manifestó que “queremos contar con ustedes no solo en el área de finanzas sino, por sobre todas las cosas, en aquellos que no son cuantificables a priori, pero realmente fortalecen a nuestras sociedades”, finalizó.



Igualmente, otros legisladores como Fernando Silva Facetti, Víctor Bogado y Stephan Rasmussen, manifestaron su beneplácito por la aceptación de este documento que representa la ratificación de la amistad entre ambas naciones. El acuerdo fue aprobado por unanimidad y pasa a la Cámara de Diputados. Asimismo, vale destacar el tremendo trabajo hecho en estos años y el gran liderazgo demostrado por el Cónsul General de China en la Ciudad del Este, Don LUCAS KUEN-PU CHEN, que ha trabajando efusivamente en fortalecer los lazos culturales, económicos y comerciales entre el Departamento de Alto Paraná y la Ciudad de Taipéi. [2]



El 9 de mayo del 2018, La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales presidida por la Senadora Lilian Samaniego, mantuvo una sesión especial para tratar el mensaje del Poder Ejecutivo Nº 728, Ministerio de Industria y Comercio (de fecha 26 de abril de 2018), por el cual remite el proyecto de Ley "Que crea la Universidad Politécnica Taiwán - Paraguay".



En el primer artículo 1°.- refiere a la creación de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, conformada por el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República del Paraguay, como entidad pública que adecuará su funcionamiento a las normas establecidas en la Ley N° 1264/1998, «General de Educación», la Ley N° 4995/2013, «De Educación Superior» y demás normas pertinentes, en el marco del «Convenio para la cooperación en el ámbito de la cultura, la educación, las ciencias y el deporte», suscrito entre la República del Paraguay y la República de China (Taiwán), aprobado por Ley N°4022/2010 y la Carta de Intención, suscripta por el Ministerio de Industria y Comercio con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China (Taiwán). [3]



El 9 de mayo del 2018, La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Fernando Silva Facetti, dio estudio a los puntos establecidos en el orden del día.



En cuanto a la primera tratativa, fue abordado el Mensaje N° 728.- Ministerio de Industria y Comercio, de fecha 26 de abril de 2018, por el cual remite el Proyecto de Ley “QUE CREA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWÁN – PARAGUAY”.



Dicho acuerdo fue firmado por el Ministerio de Industria y Comercio con el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de China Taiwán en fecha 5 de Diciembre de 2017, donde se reconoce el interés mutuo de ambos países en la intención de avanzar sobre el desarrollo de capacidades en recursos humanos industriales y tecnológicos mediante una cooperación en el establecimiento de una Universidad.



Esta Universidad tendrá como misión formar profesionales con competencias para la aplicación de conocimientos tecnológicos al servicio de la Nación, a través de los distintos sectores: Industriales, de servicios y comercio. La comisión de Legislación aconsejo la aprobación con modificaciones. [4]



En el ámbito de proyectos de infraestructura, el Gobierno de China – Taiwán ha cooperado generosamente con el Gobierno del Paraguay para construir viviendas para las familias más vulnerables y en situación de pobreza en el Departamento Central. El 09 de junio del 2018, en la Ciudad de Itá, se entregaron 65 casas construidas con la financiación del Gobierno de China-Taiwán. Estas casas fueron erectas en el barrio de Potrero Poty en el Distrito de Itá.



Dicho acto de entrega fue realizado con la participación del embajador de República de China-Taiwán, Don Diego Lin Chou y conto con la participación de la ministra de SENAVITAT (2013-2018), Soledad Núñez.



