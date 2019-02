Correos Express estará presente en la III Edición del Ecommerce Tour Valencia Comunicae

jueves, 28 de febrero de 2019, 14:48 h (CET) La compañía se posiciona como un socio estratégico de las empresas de eCommerce en un momento en el que la decisión de compra del cliente final ya no está en la seguridad que ofrecen los medios de pago, sino en quién entrega el envío Correos Express participará en la III Edición del Ecommerce Tour Valencia, que se celebrará el próximo jueves 28 de febrero en la sede de la Fundación BanCaja y que convertirá a la capital del Turia en el epicentro del eCommerce nacional.

En el evento, que reunirá a más de 500 participantes, que presentarán las tendencias más importantes en comercio electrónico, logística ecommerce, transformación digital, email marketing y omnicanalidad.

En su ponencia, Correos Express, mostrará las nuevas iniciativas que han puesto en marcha gracias a la inversión en tecnología y en desarrollos propios, para posicionarse como un socio estratégico de las empresas de eCommerce en un momento en el que la decisión de compra del cliente final ya no está en la seguridad que ofrecen los medios de pago sino en quién entrega el envío, cómo y si lo hace en 24h. Es decir, en su disponibilidad, urgencia y omnicalidad. Así, el grupo Correos, a través de su filial de paquetería urgente, afianza su estrategia de posicionase como la empresa de referencia en eCommerce.

Además, Correos Express servirá de medidor de tendencias, al conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los destinatarios (cuándo, dónde y cómo quieren sus envíos) y cuáles son las soluciones que ofrecen a los clientes (los principales e-tailers), como por ejemplo la Entrega Flexible, la App para Clientes Cex, la logística inversa o el compromiso con las entregas sostenibles y el medio ambiente.

Sobre Correos Express

Correos Express, filial de paquetería urgente del Grupo Correos, apuesta por un modelo de negocio basado en delegaciones propias, lo que proporciona a la empresa un alto nivel de agilidad y calidad en la gestión. La compañía cuenta con más de 4.000 colaboradores, 3.000 vehículos y más de 100.000 metros cuadrados en plataformas para gestionar los 60 millones de envíos anuales. Además, con el apoyo del Grupo Correos, dispone de la red de mayor capilaridad del mercado lo que permite atender cada día a los más de 8.000 municipios de España.

Correos/Grupo SEPI

Correos pertenece al Grupo SEPI, un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas de forma directa y mayoritaria, con una plantilla de más de 73.000 profesionales la Corporación Radiotelevisión Española, sobre la que tiene competencias, y una fundación pública tutelada. Asimismo, SEPI tiene participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, e indirectas sobre más de cien sociedades. Correos es la primera empresa del país por capilaridad y cobertura territorial, con cerca de 10.000 puntos de acceso a sus servicios. Distribuye cerca de 3.600 millones de envíos al año y llega diariamente a 28 millones de hogares, empresas e instituciones. Cuenta con un equipo humano de más de 50.000 profesionales que trabajan para ofrecer soluciones integrales y una amplia gama de productos de alta calidad adaptados a los diferentes segmentos de clientes, tanto de paquetería y marketing directo como de servicios postales basados en nuevas tecnologías y financieros.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.